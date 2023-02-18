تناول ملعقتين من العسل يومياً يضبط مستويات السكر والكوليسترول ويقلل أمراض القلب والكبد

أظهرت دراسة أن تناول ملعقتين كبيرتين من العسل يومياً يمكن أن يساعد في ضبط وموازنة مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أُجريت الدراسة على 1100 مشارك، جرى إعطاؤهم ما معدله 40 غراماً، أو حوالي ملعقتين كبيرتين من العسل يومياً على مدار 8 أسابيع.

ووجد الباحثون، التابعون لجامعة تورنتو، أن استبدال العسل بالمُحليات المضافة في النظام الغذائي – مثل السكر في الشاي – يمكن أن يخفض نسبة الغلوكوز وعدد البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (أو الكوليسترول الضار) في الدم.

وكتب الفريق، في دراسته، أن «تناول العسل بكميات معقولة (ملعقتان كبيرتان في اليوم) يمكن أن يقلل مخاطر الأمراض المرتبطة بتناول الكثير من السكر، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب ومرض الكبد الدهني، كما يقلل الالتهابات بالجسم».

ومع ذلك حذر الباحثون من أن العسل يفقد الكثير من فوائده الصحية إذا تم تسخينه فوق 65 درجة مئوية.

وقال توصيف خان، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن النتائج كانت مفاجئة بالنسبة له؛ لأن العسل «يحتوي على 80 % من السكر». وأضاف: «لكن العسل هو أيضًا تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية والمركبات النشطة بيولوجياً الأخرى التي من المحتمل جداً أن تكون لها فوائد صحية».

وأكد فريق الدراسة أن نتائجهم أظهرت أنه ينبغي ألا تُعامَل جميع السكريات بالطريقة نفسها من قِبل مسؤولي الصحة والتغذية.