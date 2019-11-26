“تنسنت” تتوقع مستقبلا مزدهرا للألعاب الإلكترونية بالشرق الأوسط

عمان – أصدرت تنسنت، شركة الإنترنت الرائدة وببجي موبايل أحد أكثر ألعاب الموبايل شعبية في المنطقة، تقرير مشترك يتحدث عن مستقبل صناعة الألعاب ونظامها التفاعلي بين اللاعبين ويُوضح مساهمة الألعاب الإلكترونية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كشف التقرير الذي أجرته شركة Newzoo، والذي يضم أبحاث السوق وتحليلات الألعاب العالمية والإلكترونية، أنّ سوق ألعاب الشرق الأوسط وأفريقيا سيُحقق إجمالي إيرادات 4.8 مليار دولار في العام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 6 مليار دولار بحلول العام 2021، في حين أن إجمالي السوق العالمية والتي تشمل إيرادات الألعاب من جميع المنصات بما فيها ألعاب الموبايل والكونسول وألعاب الكمبيوتر، من المتوقع أن يبلغ 148.8 مليار دولار أميركي في العام 2019.

ويتضمن التقرير الخاص بـ”مستقبل صناعة الألعاب ونظامها التفاعليّ بين اللاعبين” نظرة عامة حول سوق الألعاب الإقليمية. كما يدرس الآفاق المستقبلية لقطاع الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك توسع انتشار ألعاب الموبايل والألعاب الإلكترونية عبر المنصات الأخرى، وانتشار الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وإمكانات الألعاب في تحقيق آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قال فنسنت وانغ، المدير العام لقسم النشر العالمي ولعبة ببجي موبايل في تنسنت جيمز: “بدأنا نلحظ تغيراً بطريقة استهلاك الناس للمواد الإعلامية بفضل انتشار استخدام الهواتف المحمولة. وبصفتنا أحد شركات تكنولوجيا الإنترنت الرائدة في العالم، نؤمن بأن التطورات التقنية ستعزز تطوّر طرق الترفيه لدى الناس. وتلتزم تنسنت وببجي موبايل بتقديم أفضل تجربة لعب للاعبين غنية بالمتعة والمرح”.

ويبحث التقرير في إمكانات سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة من حيث الإيرادات، وكذلك المجالات الأخرى التي تؤثر فيها الألعاب بشكل إيجابي ومفيد. وأصبحت الألعاب الإلكترونية اليوم أحد المصادر الرئيسية المساهمة في التنمية الاقتصادية في مجال الاقتصاد الرقمي؛ كما أصبحت خيارا ترفيهيا أساسيا للعديد من الأشخاص، وأثرت في مجالات جديدة مثل التعليم ومكان العمل، وحققت زيادة في المشاركة والتفاعل ووفرت طرق جديدة ومشوقة للتواصل مع العالم المحيط بنا.