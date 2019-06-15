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تنشيط السياحة: إنتاج “مسلسل جن” لا يدخل ضمن صلاحياتنا

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- قالت هيئة تنشيط السياحة إنها تتابع تداعيات أحد المسلسلات المعروضة على شبكة تلفزيونية عالمية صورت مشاهد فيه بمدينة البترا الوردية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن مثل هذا الإنتاج “المسلسل” لا يدخل ضمن صلاحياتها، من ناحية الاطلاع والرقابة على السيناريو والمحتوى، وإنما ينحصر دورها فقط في تقديم كتب تسهيل المهمات للمؤسسات والشركات التي تستخدم المواقع السياحية والأثرية في المملكة، وفقاً لنظام هيئة تنشيط السياحة.

وأوضحت أن نظام الهيئة يعطي لها الحق بتقديم كتب التسهيل للمؤسسات والشركات المرخصة للتصوير داخل المملكة باعتبارها أداة من أدوات الترويج السياحي، وليس لها دور في الاطلاع على أي نص أو سيناريو.

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