تنشيط السياحة تروّج للعقبة في الامارات

أحمد الرواشدة

العقبة– نفذت هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية في دول الخليج العربي عن رياضة الغوص في العقبة في أكبر المعارض المراكز السياحية والتجارية.

وانشأت الهيئة منصة عرض ضخمة في احدى المولات التجارية في امارة دبي الامارتية تحتوي على اهم المرجان النادر في العقبة والحياة البحرية في الثغر الباسم بالإضافة الى القطع البحرية التي اغرقت لتكون مؤولا للمرجان التي تتميز به المدينة الساحلية عن باقي دول العالم.

وشاهدت العرض المئات من الزوار والمقيمين والمواطنون في الامارات مبدين اعجابهم في الكنوز البحرية في العقبة، والتقطوا الصور التذكارية وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين انهم سيزورن العقبة عندما تسنح لهم فرصة السفر الى الاردن.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ان السوق الخليجي من اهم الاسواق للسياحة في الاردن، مؤكداً ان الهيئة قامت بالترويج للمواقع السياحية في الاردن لاسيما مدينة العقبة والبتراء ورم والبحر الميت خصوصاً رياضة الغوص والتي تتميز بأهمية وشهرة في البحر الأحمر وتحديدا خليج العقبة لاحتوائه على أنواع نادرة وعديدة من الأحياء البحرية.

وتقوم هيئة تنشيط السياحة الى جانب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات ذات العلاقة بالترويج لمدينة العقبة والمثلث الذهبي البتراء ووادي رم ، وخصوصاً الترويج والتسويق لرياضة الغوص والحياة البحرية في العقبة.