إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بالمتاحف

أطلقت هيئة تنشيط السياحة، منصة متخصصة بالمتاحف، على موقعها الرسمي www.visitjordan.com .

وبحسب بيان اليوم الأحد، قال مدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن المنصة تضم جميع المتاحف في الأردن وذلك لإظهار الحضارة القديمة والتراث الإنساني والطبيعي التاريخي للقطع الأثرية والكنوز التي وجدت في الأراضي الأردنية.

كما تضم بعض الجولات الافتراضية للمتاحف والتي تتيح للسائح التجوال داخل المتحف والاستمتاع بالكنوز الموجودة في الأردن.

و أوضح أن من ضمن أعمال ومهام المنصة إتاحة الفرصة للجمهور لاختيار زيارة المتاحف والاطلاع على معالمها تشجيعاً للسياحة الأثرية وتعزيزاً للانتماء الوطني وإقامة البرامج التعليمية لرفع سوية الوعي بالتراث التاريخي والحضاري والطبيعي لدى المهتمين .

وبين أن الأردن لديه مخزون أثري كبير وجذور تاريخية عميقة، حيث ترجع بعض القطع الأثرية في الأردن إلى نحو 2.3 مليون سنة قبل الميلاد.