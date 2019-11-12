“تنظيم الاتصالات”: إجراءات ضد منتهكي خصوصية المشتركين

عمان – أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أنها لن تتوانى عن التحقيق وإجراء ما يلزم ضد أي انتهاك لخصوصية المشتركين في خدمات الاتصالات في المملكة، وذلك تعقيباً على ما تم نشره حول دراسة تتحدث عن انتهاك الشركات المرخصة لتزويد خدمات الانترنت في المملكة لخصوصية العملاء.

ودعت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، جميع المستفيدين من خدمات الاتصالات، التقدم بشكوى حسب الأصول من خلال الاتصال على الرقم المجاني 117000 أو البريد الإلكتروني أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة في حال مخالفة المرخص لهم بند الخصوصية في العقد الموقع مع المشترك.

وجاء في البيان، إن الهيئة وبموجب قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 تعنى بحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الحفاظ على سرية بيانات المستفيدين، حيث نصت المادة رقم 56 من القانون “تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية”، كما لا يجوز الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموجب أوامر قضائية استناداً إلى نص المادة (29 ز) من قانون الاتصالات.

وأكدت الهيئة أنها معنية بدراسة عقود الاشتراك الخاصة بين المرخص لهم والمستفيدين من خدمات الاتصالات ومدى التزام المرخص له بالعقود الموافق عليها من الهيئة، إذ نصت المادة 5 من عقد الاشتراك الاسترشادي لخدمات الاتصالات على أنه “يلتزم الفريق الأول بالحفاظ على سرية معلومات الفريق الثاني وعدم الإفصاح عنها باستثناء المعلومات التي يوافق الفريق الثاني على نشرها أو المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وفقاً لطلب الجهات الأمنية أو الجهات القضائية أو بناءً على طلب رسمي من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات”.

–(بترا)