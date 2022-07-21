تنظيم الاتصالات تتعامل مع 4103 شكاوى خلال 6 أشهر

تعاملت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع 4103 شكاوى من قبل المستفيدين من مختلف الخدمات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، جرى إغلاق 3752 شكوى بنسبة معالجة بلغت 92 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وللفترة نفسها، والتي بلغ عددها 3826 شكوى.

وأوضح البيان، أن عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت بلغ 83 شكوى، فيما بلغت شكاوى الهاتف المتنقل 770 شكوى، بينما بلغت شكاوى خدمة الإنترنت 3215، ومجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات البريد 32 شكوى، والمتعلقة بطلبات الترخيص أو منح الموافقات النوعية من قبل الشركات والمؤسسات بلغت 3 شكاوى.

وبينت الهيئة أن العمل جار على معالجة الشكاوى التي يتطلب حلها قيام الفرق الفنية بزيارة المواقع الميدانية وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لشكاوى التغطية واستكمال إجراءات التنسيق مع الشركات المعنية بهذا الخصوص.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وحرصها على قيام الشركات العاملة بتقديم الخدمات للمستفيدين منها بسوية عالية وأسعار مقبولة.

وأشار السرحان إلى أن الهيئة تقوم وبشكل مستمر بتنفيذ وإطلاق حملات التوعية المختلفة، والتي تتناول العديد من المواضيع التي تهم المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد خطط التوعية اللازمة وفقاً للمستجدات في قطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية والمتغيرات المتسارعة. (بترا)