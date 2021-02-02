“الاتصالات” تخاطب وزارة الصناعة لمنع رفع أسعار بطاقات الشحن

عمان-الغد- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن فريقاً متخصصاً من الهيئة قام مؤخراً بتنفيذ جولات ميدانية للمعارض الرئيسية لشركات الاتصالات المتنقلة ومحلات وكلاء وتجار التجزئة للتحقق من الشكاوى الواردة حول رفع أسعار بطاقات الشحن .

وأضاف الجبور انه تبين للهيئة أن وكلاء وتجار التجزئة قد قاموا برفع أسعار بطاقات إعادة الشحن لشركتين من أصل ثلاث شركات، فيما لم يطرأ أية تغييرات سعريه على البطاقات المباعة داخل معارض شركات الاتصالات الخلوية الثلاث الأمر الذي أكدته الشركات في ردها للهيئة والذي يفيد بعدم قيامهم برفع الأسعار داخل معارضها الرئيسية.

وبناء على ما سبق، قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة وإعلامهم بواقع الحال، وذلك ليتسنى للوزارة ايجاد الحلول المناسبة لمنع رفع أسعار البطاقات حالاً وايجاد السبل الكفيله بمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً حماية لمصالح المستفيدين.