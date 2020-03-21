“تنظيم الاتصالات” تدعو الأردنيين لتقليل استخدام الإنترنت

عمان-الغد- ناشد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور نشامى ونشميات الأردن مراعاة المصلحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من خلال تقليل استخدام شبكة الانترنت ما أمكن، واقتصار الاستخدام لغايات متابعة الاخبار الهامة والبلاغات الحكومية والصحية والتعليم عن بعد، وذلك تجنباً لزيادة الضغط على شبكة الانترنت خصوصاً في أوقات الذروة وأثناء استخدام شبكة الانترنت من قبل أبناءنا الطلبة من خلال منصة درسك لغايات التعليم عن بعد.

وأكد الجبور أن الهيئة تتابع أداء شركات الاتصالات باستمرار وقد وضعت خطة طوارئ لهذه الغاية كما قامت بمنح الشركات سعات ترددات كبيرة مجانية لضمان توفير خدمات اتصالات وانترنت أكثر جودة للمواطنين.

كما أشاد الجبور بالجهود التي تقوم بها شركات الاتصالات وشكرهم على تعاونهم خلال هذه المرحلة الصعبة، وأكد أن المصلحة العامة تستدعي من الجميع التعاون حتى نتجاوز هذه الظروف الاستثنائية، حيث تعول الحكومة حالياً على وعي المواطنين وتفهمهم وتعاونهم المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لضمان استمرار خدمات الانترنت والاتصالات على أكمل وجه تجنباً لحدوث أي طارئ لا قدر الله.