“تنظيم الاتصالات” ترفد خزينة الدولة بـ 34.6 مليون منذ بداية العام

عمان- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور إن الهيئة رفدت خزينة الدولة خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي بمبلغ 21 مليون دينار تقريباً، ليصبح إجمالي ما قامت الهيئة برفده من بداية العام ما قيمته 34 مليونا و600 ألف دينار .

وقال في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان هذا المبلغ يمثل ايرادات الهيئة من الدفعة لحساب حصة المشاركة بالعائدات وعوائد الترددات إضافة لتسويات عوائد الترخيص السنوية المستحقة على مشغلي الهواتف المتنقلة لهذه الفترة، مشيراً الى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة إيراداً للخزينة والاكثر وفراً.

وتوقع الجبور أن تبلغ ايرادات الهيئة التي سترد للخزينة مع نهاية هذا العام ما يقارب 105 ملايين دينار، علماً بأن اجمالي ما تم توريده للخزينة العامة منذ نشأة الهيئة بلغ مليار وثمانمئة وثلاثين مليون دينار.

ويذكر أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 بالمئة يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والاجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والاموال ‏المخصصة.

بترا