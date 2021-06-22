“تنظيم الاتصالات” ترفد خزينة الدولة بـ 94 مليون دينار

عمان- الغد- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن مجموع ما تم رفده لخزينة الدولة حتى آيار من هذا العام قد بلغت ( 429ر94.083.675) أربعة وتسعون مليوناً وثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ديناراً وأربعمائة وتسعة وعشرون فلس، كما أكد الجبور أن نسبة التحصيل قد بلغت (88%) من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 والمتوقعة (107) مليون دينار.

كما أكد الدكتور الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة إيراداً للخزينة والاكثر وفراً حيث بلغ اجمالي ما تم توريده للخزينة العامة منذ نشأة الهيئة ( 1.953 ) مليار دينار.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تتقاضى 1% من عوائد الاتصالات المتنقلة ككلف تشغلية ولا تعتمد على خزينة الدولة، علماً أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10% التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والاجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.