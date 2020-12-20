“تنظيم الاتصالات” تعقد ورشة حول”استراتيجيات الانترنت عريض النطاق”

عمان- الغد- عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فعاليات ورشة العمل المتخصصة عن بعد حول ” استراتيجيات الانترنت عريض النطاق” يوم الخميس الموافق 17/12/2020 بالتعاون مع المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات (EMERG) بمشاركة ممثلين من اعضاء المجموعه من كلا جانبي حوض المتوسط بالاضافة الى ممثل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة بهدف توفير اطار عام للمشاركين من الدول الاعضاء في المجموعة لتبادل وجهات النظر والخبرات فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية والفنية والاقتصادية لتطوير سياسات واستراتيجيات الانترنت عريض النطاق بما يخدم مصالح المستفيدين ويعالج مواضيع التغطية وجودة الخدمات، بالاضافة الى تشجيع الاستثمار وتحفيز المنافسة في هذه الاسواق استنادا الى أفضل الممارسات الدولية والممارسات المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد شارك رئيس قسم الجودة في الهيئة كمتحدث ضمن الجلسة الصباحية الأولى من خلال عرض توضيحي شامل تناول موضوع قياس ومراقبة جودة الخدمات المتعلقة بالانترنت عريض النطاق، تناول أدوات القياس والمراقبة المتبعة في معالجة موضوع تغطية انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق والتأكيد على جودة الخدمة كمعيار اساسي.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن عضواً مؤسساً في المجموعة الأرومتوسطية لمنظمي الاتصالات (EMERG) التي تأسست عام 2008 وتضم منظمي الاتصالات في شمال وجنوب المتوسط، حيث تسعى المجموعة من خلال نشاطاتها المختلفة إلى إحداث التناغم والتوافق بين السياسات التنظيمية في قطاع الاتصالات لدول الاتحاد الأوروبي مع مثيلاتها من الدول الأخرى الواقعة في جنوب حوض البحر المتوسط.