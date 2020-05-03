“تنظيم الاتصالات” تعلن عن اصدار القرار التنظيمي الخاص بنقاط الربط على الانترنت (IXP)

عمان- الغد– أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن إصدار القرار التنظيمي الخاص بنقاط الربط على الانترنت (Internet Exchange Points -IXP) في الأردن بعد نشرة للاستشارة العامة، وهي عبارة عن نقطة وصل الكتروني لتحريك ووصل الانترنت بين شبكات الاتصالات (Networks) ومقدمي خدمات الانترنت (ISPs) حيث تعمل كجهة أو طرف مستقل يوصل البيانات بينهم محلياً ودون الحاجة للوصول إلى نقطة دولية كما هو معمول به حالياً .

وقال الجبور أن لهذ القرار العديد من الفوائد التي تدعم تجوال وإرسال حركة الانترنت المحلي بين شبكات الاتصالات ومقدمي خدمات الانترنت ودون الحاجة للخروج إلى نقطة ربط دولية مما يقلل الكلف على المشغلين وبالتالي ينعكس على مصلحة المواطنين، كما يساهم في تقليل وقت تنزيل واستدعاء المعلومات من مصادرها، كذلك يسمح بحركة الانترنت الواسعة الحزم والذي لم يكن ممكناً لو كانت نقطة الربط الدولية خارج المملكة وذلك لزيادة الكلفة.

كما أكد الجبور أن تطبيق هذا القرار سيوفر لحركة الانترنت المحلية اعتمادية عالية وذلك كونها لن تتأثر بانقطاع الكوابل والخطوط الدولية كما كان يحصل في السابق، كما أن تجوال حركات الانترنت الداخلية تتيح المحافظة على سرية المعلومات وتحمي البيانات وتحسن مستوى خدمة الإنترنت المقدمة للمشتركين بالمملكة، كما يساهم في جذب الاستثمارات الدولية للمملكة من قبل مقدمي خدمات المحتوى الدولي و/أو مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والحد من تكاليف الإنترنت العبوريةTransit ، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل ووضع الأردن كمركز إقليمي لحركة الانترنت الدولية.

وأكد الدكتور الجبور أن الهيئة قامت بدراسة وضع الــسوق الحالي والبيــئة التنظيمية في الأردن، كما تم تقــييم معايير أفضل الممارسات العالمية والإقليمية عند صياغة هذا القرار، وقد تلقت الهيئة خلال مرحلة الاستشارة العامة لوثيقة القرار العديد من الملاحظات من القــطاع وقد تم الاخذ في الاعــتبار وجهات النظر والتعلــيقات الواردة للهيئة.