تنظيم الاتصالات تمنح التصاريح اللازمة لشركات التوصيل

عمان– قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، إنه بعد إطلاق الحكومة لتطبيق “مونة ” الذي يتيح للمواطنين التسوق من خلال هذه المنصة، تم منح التصاريح اللازمة للشركات للقيام بتوصيل جميع الطلبيات التي يتم شراؤها من قبل المواطنين لأماكن سكناهم والمحاسبة من خلال وسائل الدفع المتاحة.

واكد الجبور في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، أن الهيئة هي الجهة التي تمنح شركات البريد والتوصيل التراخيص اللازمة، وتقوم بمنح ملصقات للشركات التي حصلت أو ستحصل على التصاريح اللازمة لوضعها على السيارات، بحيث تكون مرئية للأجهزة الأمنية، علماً بأن عملية توصيل الطلبات تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً انسجاماً مع قرار حظر التجول المعمول به حالياً.

واوضح أن الهيئة تتبع أسس السلامة العامة التي تم تحديدها من قبل الحكومة وتطبقها ضماناً للسلامة العامة، وقد وجهت شركات البريد بتعقيم المركبات العاملة في التوصيل، من قبل شركة متخصصة ومرخصة لهذه الغاية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

واشار الى ان عدد السيارات التي تعمل على التوصيل وصل الى نحو 1634 سيارة حتى صباح اليوم، وهي متواجدة حالياً أمام مبنى الهيئة لغايات التعقيم، وبلغ عدد الطرود التي تم توصيلها نحو 4067 طردا .

واضاف، أن أي شركة لا تلتزم بالتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة واجراءات التعقيم المتبعة من قبل الهيئة سيتم سحب التصريح منها ومنعها من مزاولة عملية التوصيل.-(بترا)