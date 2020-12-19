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تنظيم الاتصالات: قرار للشركات المشغلة بتعديل إجراءات فصل “خطوط الخلويات”خلال أيام

منذ 41 دقيقة

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عمان- الغد- قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنها تلقت وعدا من شركات الاتصالات بتصويب الوضع الخاص بفصل الخطوط خلال ٢٤ ساعة واعطاء المشركين مهلة كافية لإعادة شحن خطوطهم.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه “من المفترض أن تعلن الشركات وخلال الأيام القادمة عن تعديل إجراءات فصل الخطوط بما يتناسب ومتطلبات المشتركين ومنحهم الفترة الكافية”.
وجاء ذلك استجابة للطلب الحكومي بوقف الفصل وإعطاء المهلة الكافية بما يتناسب واحتياجات المواطن.
وأضافت أنها ستقوم وبالتنسيق المباشر مع وزارة الصناعة والتجارة في تقييم ما ستعلنه الشركات وفي حال لم يلب احتياجات المستخدمين واستمرار ورود الشكاوي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن حدود الصلاحيات والقوانين الخاصة بحماية المنافسة وحماية المستهلك، وتحويل الملف كاملا للجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا من ‘جراءات.

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