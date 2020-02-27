أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“تنظيم الطيران” توجه نداء لكل أردني يواجه صعوبة في العودة

منذ 20 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- دعت هيئة تنظيم الطيران المدني المواطنين الأردنيين في الخارج للتواصل معها عند مواجهة أي صعوبات لتسهيل عودتهم إلى المملكة.

ووجهت الهيئة عبر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، نداء لكل أردني يواجه صعوبة في عودته إلى المملكة الى التواصل معها من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق واتس آب على الرقم: 00962799522502، أو على بريدها الإلكتروني [email protected]

وأفادت الهيئة بأن هذه الصعوبات في العودة إلى المملكة قد تنتج عن اضطراب الحركة الجوية وإلغاء العديد من الرحلات نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم.-(بترا)

مقالات ذات صلة

بيان من مجلس حقوق الإنسان حول إقالة بريزات

منذ 38 دقيقة

“البرلمان العربي” يطالب باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار “كورونا”

منذ 52 دقيقة
أمانة عمان الكبرى

الأمانة تصدر دفعة جديدة من قروض الإسكان

منذ 53 دقيقة

كورونا عالميا.. 2700 وفاة و80 ألف إصابة في 40 دولة

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock