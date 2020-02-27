“تنظيم الطيران” توجه نداء لكل أردني يواجه صعوبة في العودة

عمان- دعت هيئة تنظيم الطيران المدني المواطنين الأردنيين في الخارج للتواصل معها عند مواجهة أي صعوبات لتسهيل عودتهم إلى المملكة.

ووجهت الهيئة عبر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، نداء لكل أردني يواجه صعوبة في عودته إلى المملكة الى التواصل معها من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق واتس آب على الرقم: 00962799522502، أو على بريدها الإلكتروني [email protected]

وأفادت الهيئة بأن هذه الصعوبات في العودة إلى المملكة قد تنتج عن اضطراب الحركة الجوية وإلغاء العديد من الرحلات نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم.-(بترا)