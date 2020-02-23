تنظيم النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد

أبوظبي- وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم تجمعه مع برنامج المارشال الإماراتي لدعم تنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب الإماراتية بأكثر من 600 متطوع.

وتقام النسخة الأولى من الأولمبياد الخاص الألعاب الإماراتية خلال الفترة الواقعة بين 19 و22 آذار (مارس) المقبل في جامعة أبوظبي نيويورك.

وإذ تستعد أبوظبي لتنظيم الدورة الأولى على الإطلاق من الأولمبياد الخاص الألعاب الإماراتية، يستدعي تنظيم الحدث الرياضي الهادف إلى دعم أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية وإبراز قدراتهم الكامنة ما يزيد على 600 متطوع في مجالات متعددة تتضمن المسابقات الرياضية والفحوص الصحية ودعم الوفود والفعاليات غير الرياضية. ويحث الأولمبياد الخاص الإماراتي وبرنامج المارشال الإماراتي المتطوعين من مختلف الاختصاصات وعموم فئات المجتمع من الذين يتمتعون بشخصية إيجابية ورغبة في مساعدة الآخرين، بالإضافة إلى أصحاب الهمم، وممن يمتلكون مهارات متخصصة على التسجيل والتطويع لدعم هذا الحدث المهم.

ويعد المارشال الإماراتي برنامجا تطوعيا رياضيا احترافيا، ويتولى البرنامج مهمة تدريب المتطوعين وإدارة مهماتهم وتحديد اختصاصات كل منهم خلال الحدث.

كما يتعاون الأولمبياد الخاص الإماراتي مع مؤسسة الإمارات التي توفر الدعم له عن طريق منصة “متطوعين.إمارات”، وتقدم المنصة الرائدة المساعدة لفريق العمل في الأولمبياد الخاص الإماراتي على إدارة عملية تسجيل المتطوعين وإدارة بيانات عملية التسجيل للتطوع في الأولمبياد الخاص الألعاب الإماراتية.

وبهذه المناسبة، صرح طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، قائلا: “نحن فخورون بهذه الشراكة المثمرة التي تجمعنا مع برنامج المارشال الإماراتي الرائد من خلال منصة مؤسسة الإمارات التطوعية الرسمية في دولة الإمارات ومساهمتهما في نجاح هذا الحدث الوطني وتمكين المتطوعين لدعم الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص. وسيشهد جميع المتطوعين خلال الحدث أهمية حركة الأولمبياد الخاص فيما يسهمون في الجهود الرامية لبناء مجتمع متكاتف في دولة الإمارات يحقق الدمج والتضامن بين مختلف فئاته”.

وأضاف: “مع اختتام فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، شارك الآلاف من المتطوعين في هذا الحدث العالمي تجاربهم ومشاهداتهم التي شكلت علامة فارقة في حياتهم، ونحن نتطلع إلى مشاركة وحضور المزيد من أبناء دولة الإمارات لدعم حركتنا الهادفة إلى دمج مختلف فئات المجتمع وإتاحة فرص متساوية لأفراده كافة”.