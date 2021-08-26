“تنظيم النقل”: نحرص على تعزيز التعاون مع العراق

عمان – الغد – بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة ، اليوم الخميس خلال لقائه وفداً من الشركة العامة للنقل البري العراقي ، سبل تعزيز التعاون والتحديات التي تواجه نقل البضائع بين البلدين.

وصرحت الهيئة في بيان صحفي، أن الحباشنة أكد على حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم قطاع النقل، ويعزز الحركة التجارية بين البلدين

وشدد الحباشنة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل وانسيابية حركة البضائع بين البلدين، وزيادة حجم البضائع المنقولة وحركة الصادرات..

وعلى جانبٍ آخر، أكد أعضاء الوفد العراقي على استعداد الجمهورية العراقية التام لتقديم كافة التسهيلات من جهتها، لضمان ديمومة حركة نقل البضائع بين البلدين