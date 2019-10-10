تنظيم ورشة عمل للخطة الاتصالية لمشروع شركاء الصحة وتنظيم الأسرة

عمان-الغد– نظمت وزارة الصحة اليوم ورشة عمل للخطة الاتصالية لمشروع شركاء الصحة وتنظيم الاسرة بالتعاون مع الوكالة الامريكي للتنمية الدولية بمشاركة مشرفي ومعززي الصحة من محافظات المملكة.

وتتمثل اهمية المشروع نظرا لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الاسرة واستخدام الوسائل الحديثة خلال تصميم وتنفيذ برامج اتصالية فاعلة تعمل على تحسين توجيهات وسلوكيات الافراد والمجتمع لتبني مفهوم تنظيم الاسرة.

ويهدف البرنامج الذي نظمته مديرية التوعية والاعلام الصحي الى قدرة المشاركين على التواصل والتفاعل المباشر مع الفئات المستهدفة لتعزيز رسائل ومفاهيم تنظيم الاسرة المتضمنة في الحملة الوطنية الاعلامية وتدعيمها بالمعلومات التفصيلية والدراسات وتوظيف الاساليب الاتصالية المتعددة للانشطة المجتمعية كجلسات رفع وعي تفاعلية وندوات ونقاشات بهدف احداث التغيير الايجابي المنشود نحو زيادة تبني الفئات المستهدفة لمفهوم تنظيم الاسرة والسلوكيات الداعمة له.

كما يهدف البرنامج الى زيادة المشاركة المجتمعية والتفاعل المجتمعي لتبني مفهوم تنظيم الاسرة من خلال اشراك لجان صحة المجتمع في محافظات المملكة كافة لتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم انشطة البرنامج المجتمعية المختلفة.

ويطبيق البرامج على مدى 5 سنوات، يشارك فيه 140 لجنة صحة مجتمع وستستمر في تنفيذ الانشطة بعد نهاية المشروع.