تنفيذا للتوجيهات الملكية.. إرسال طائرة مساعدات إنسانية لتونس

عمان-الغد- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية والقوات المسلحة – الجيش العربي طائرة مساعدات طبية عاجلة الى الشعب التونسي الشقيق، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وتحمل الطائرة علاجات وأجهزة ومستلزمات طبية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة هناك.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “حسب التوجيهات الملكية السامية تم التواصل مع وزارة الصحة الأردنية لتأمين المستهلكات والمواد الطبية بناء على الاحتياجات التي تم الحصول عليها من الحكومة التونسية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ليتم تسليمها الى الجهات المختصة في تونس لدعم الجهود الطبية والصحية للتخفيف على الأشقاء في تونس في مواجهة جائحة كورونا”.

ومن الجدير بالذكر بأنه سيقوم باستقبال طائرة المساعدات الانسانية سعادة السفير الأردني في تونس ماهر الطراونة وعدد من المسؤولين هناك.