“تنفيذية الكرة” تجري تعديلا على نص اللائحة التأديبية

عمان – الغد – إنطلاقا من حرص اتحاد كرة القدم، على تخفيف الأعباء المترتبة على الأندية، والحفاظ في الوقت ذاته على الأولويات الرئيسية للاتحاد، والمتمثلة بحماية حقوق أركان المنظومة كافة، إلى جانب تشديد الرقابة على شغب الجماهير بكافة اشكاله، اتخذت الهيئة التنفيذية للاتحاد سلسلة من القرارات التي تعنى بمنع التسجيل المحلي، الى جانب تعديل اللائحة التأديبية.

راعت القرارات، تخفيف القيود المفروضة على منع التسجيل المحلي للأندية، دون المساس بحقوق أركان المنظومة ومستحقاتها المالية، كما فرضت في الوقت ذاته المزيد من الاجراءات التفصيلية المتعلقة بالمادة (88) من اللائحة التأديبية والمختصة بعقوبات شغب الجماهير، والتي فصلت بين عقوبات الهتافات المسيئة وما يتبعها من عقوبات مالية، وبين مظاهر الشغب الأشد بإلقاء أية مواد كالزجاجات، أو الحجارة أو الهتافات العنصرية، وما يتبع ذلك من عقوبات مالية وانضباطية تتضمن نقل المباريات او اقامتها بدون جمهور.

وتاليا القرارات:

– رفع منع التسجيل المحلي عن النادي شريطة سداد ما لا تقل نسبته عن (75) % من قيمة كل قضية أصدرت فيها اللجنة التأديبية قرارا بمنع النادي من تسجيل اللاعبين، بالإضافة الى تسديد قيمة كافة القضايا التي ترتب عليها منع النادي من التسجيل لفترة التسجيل الأولى للموسم 2022 (ان وجدت)، مع التأكيد على أن منع التسجيل سيطبق بشكل تلقائي في فترة التسجيل الرئيسية الأولى للموسم المقبل في حال عدم سداد النادي لكامل قيمة القضايا المحلية التي منعته من التسجيل.

– تعديل نص المادة (88) من اللائحة التأديبية ليصبح النص الجديد وفق التالي:

‌أ. في حالة قيام جمهور النادي بإطلاق الهتافات الجماعية والتي تتضمن السب أو الشتم أو الإساءة بأي شكل من الأشكال بخلاف ما ورد في المادة (31) من هذه اللائحة على أي من المذكورين في المادة (4) قبل أو أثناء او بعد المباراة يتم إيقاع العقوبات التالية بحق النادي:

1. في المرة الأولى يغرم النادي مبلغ 400 دينار.

2. في المرة الثانية يغرم النادي مبلغ 500 دينار.

3. في المرة الثالثة يغرم النادي مبلغ 600 دينار.

4. في المرة الرابعة يغرم النادي مبلغ 700 دينار.

5. في المرة الخامسة يغرم النادي مبلغ 800 دينار.

6. في المرة السادسة يغرم النادي مبلغ 900 دينار.

7. في المرة السابعة يغرم النادي مبلغ 1000 دينار.

8. في المرة الثامنة وما يليها للجنة فرض أي من العقوبات الواردة في المادة 8 من هذه اللائحة.

‌ب. في حالة قيام جمهور النادي بإلقاء أية مواد كالزجاجات، أو الحجارة، أو خلافه داخل الملعب، أو خارجه قبل أو أثناء او بعد المباراة يتم إيقاع العقوبات التالية بحق النادي:

1. في المرة الأولى يغرم النادي مبلغ 500 دينار.

2. في المرة الثانية يغرم النادي مبلغ 600 دينار.

3. في المرة الثالثة يغرم النادي مبلغ 700 دينار.

4. في المرة الرابعة وما يليها للجنة فرض أي من العقوبات الواردة في المادة 8 من هذه اللائحة.