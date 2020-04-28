تنفيذية خلية أزمة إربد ترفض رفع العزل عن الحي الشمالي

اربد- رفضت اللجنة التنفيذية لادارة خلية الازمة في محافظة اربد توصية شفوية للجنة الاوبئة في المحافظة برفع العزل عن الحي الشمالي في مدينة اربد.

واكد رئيس اللجنة التنفيذية لادارة خلية الازمة في المحافظة/ محافظ اربد رضوان العتوم لوكالة الانباء الاردنية –بترا- اليوم ان اللجنة لم تاخذ بتوصية جاءت على شكل مقترح شفوي من اعضاء في لجنة الاوبئة وابقت الحي تحت العزل لحين التحقق بشكل كاف للوضع الوبائي في الحي الذي ظهرت فيه خمس اصابات مخالطين لسائق شاحنة يقطن في المنطقة قبل اسبوعين.

وبين العتوم ان اللجنة ومن خلال فرق التقصي الوبائي تقوم باخد المزيد من الاجراءات الاحترازية والتحوطية الكافية قبل اتخاذ قرار بشان رفع العزل عن الحي من عدمه.-(بترا)