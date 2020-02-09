تنفيذية “ويفا” تجتمع في دبي منتصف تموز المقبل

عمان – الغد – أعلن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم “ويفا” عن موعد الأجتماع الأول للجنة التنفيذية لـ “ويفا” في دبي منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل.

وقالت ديما السائح المتحدثة الرسمية باسم “ويفا” انه تم استكمال جميع تحضيرات، وجدول الاعمال الأول لعضوات اللجنة التنفيذية والذي سيناقش مسودة النظام الاساسي والخطة السنوية والانتهاء من تسمية اللجان التخصصية ومناقشة مبادرة تنظيم كأس الأمم للسيدات في احدى الدول المقترحة في الوقت الملائم والبحث بشكل معمق عن افضل التصورات القامة هذه الدورة.

واضافت السائح أن “ويفا” ستختار خلال الشهر القدم الأمين العام للاتحاد من الكفاءات النسائية الدولية المشهود لها بالخبرة القيادية والممارسة الواسعة في حقل الرياضة، بما يسهم في اعطاء دفعة قوية العداد البرامج والفعاليات والاتصالات الدولية.

واختتمت السائح بأن “ويفا” يتلقى رسائل تشجيع ودعم من بطلات عالميات وشخصيات رياضية بارزة على الساحة الأقليمية والدولية اضافة الى الاتحادات والروابط النسائية في العالم.