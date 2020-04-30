تنفيذي اللجنة الأولمبية يُناقش استمرار توقف النشاط الرياضي

عمان – الغد – عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الأردنية، يوم أمس، اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الأضرار المترتبة على استمرار توقف القطاع الرياضي في الأردن بسبب فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد أعلنت يوم 14 أذار (مارس) الماضي تعليق كافة النشاطات الرياضية وإلزام جميع الاتحادات الرياضية بهذا القرار بناء على قرار رئاسة الوزراء وبما يتماشى مع الاجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا.

واستعرض المكتب التنفيذي خلال اجتماعه الأضرار المترتبة من استمرار توقف النشاط الرياضي وجهود اللجنة الأولمبية الأردنية في المتابعة المستمرة مع الحكومة بعودة القطاع الرياضي في أقرب وقت، وذلك من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً لإدارة هذا الملف.

وأشار الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، ناصر المجالي، إلى أن فريق العمل قدم توصياته للحكومة من أجل عودة القطاع الرياضي بكافة أشكاله والأضرار الإقتصادية والصحية والفنية نتيجة التوقف.

وناقش المكتب التنفيذي كذلك الخطط الجديدة للجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة والاستماع لواقع حال الاتحادات الرياضية ومنتخباتنا الوطنية وخططها الجديدة أيضاً نتيجة التوقف الطويل للقطاع، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع الاتحادات الدولية والمنظمات الرياضية فيما يخص اعادة جدولة الأحداث الرياضية التي ألغيت أو تأجلت بسبب فيروس كورونا.

وأشاد المكتب التنفيذي خلال اجتماعه بالتزام لاعبي منتخباتنا الوطنية بالتدريبات المنزلية مع مدربيهم وتعاملهم المثالي والاحترافي مع الوضع الحالي للبقاء في الجاهزية البدنية والفنية رغم الظروف الصعبة والتي أجبرتهم على التدريبات المنزلية وأبعدتهم عن التدريبات الجماعية، مؤكداً أن اللجنة الأولمبية الأردنية تعمل جاهدة لعودتهم إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت مع ضمان اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وعلى سياق متصل، يستمر موظفو اللجنة الأولمبية الأردنية في إنجاز أعمالهم عن بُعد لخدمة المنظومة الرياضية واستمرارية العمل الإداري.