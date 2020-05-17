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تنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الأردنيين بعد العيد

منذ ساعتين
احدى طائرات الملكية الأردنية - (ارشيفية)

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن تنفيذ المرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين في الخارج، والتي تمّ تخصيصها لعودة من تقطّعت بهم السبل والطلبة، ستنتهي الليلة.
وأضاف في الإيجاز الصحفي، اليوم الأحد، أن خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي عن تفاصيل المرحلة الثالثة، التي ستبدأ مباشرة بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

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