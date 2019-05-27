تنفيذ “تحدي التطبيقات” في جامعة ثانية بعد العيد

إبراهيم المبيضين

عمان – قال الشريك التقني لمختبر الالعاب الالكترونية الاردني نور خريس يوم امس بان المختبر وبدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يتوجّه لتنفيذ تحد ثان لتطبيقات العاب الموبايل في جامعات اخرى وذلك بعد نجاح التجربة الاولى لتنظيم المبادرة في جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال خريس في تصريحات صحافية لـ ” الغد” بان هذا التوجه والجامعة الذي سينظم فيها التحدي سيتضحان بعد العيد.

ورجّح ان تكون جامعة اليرموك هي الجامعة الثانية التي ستنفذ فيها المبادرة، حيث يجري التنسيق مع الجامعة لاقامة التحدي فيها ، لافتا الى ان الهدف من تنظيم هذه التحديات هو تعميم فوائد تحد التطبيقات وهو من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والتي تنظم في الاصل في مدارس المملكة.

واكد على ان من اهداف المبادرة ايضا هو تعميم فكر وثقافة والتوعية بصناعة الالعاب الالكترونية بين طلاب الجامعات كما هو الحال بالنسبة لطلاب المدارس.

وقال خريس بان اول ” تحدي لتطبيقات العاب الموبايل” في الجامعات في جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط بداية العام الحالي وكان الاول من نوعه لطلاب جامعيين بنفس محتوى وشكل المنافسة التي تنعقد في تحدي العاب الموبايل الذي ينظمه سنويا مختبر الالعاب الالكترونية بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لكل مدارس ومحافظات المملكة.

واكد نجاح التجربة في جامعة البلقاء التطبيقية حيث استقطبت حوالي 250 طالبا شكلوا حوالي 39 فريقا لصناعة العاب خاصة بهم، كل فريق منها تتكون من 2 الى 5 طلاب، وتاهل للمراحل النهائية 9 فرق تم اختيار منها فريق فائز بافضل تطبيق قبل اسابيع. وقال بان تحدي العاب الموبايل للجامعات تضمن ورشة عمل موسعة تعريفية عن صناعة الالعاب والتصميم وكتابة القصة، ومراحل تطوير اللعبة الالكترونية، وبعدها قدموا امتحانا ستكشف نتائجه اليوم الخميس. واوضح بان الفرق التسعة المتاهلة دخلت دورة تدريبية متقدمة لخمسة ايام وذلك لتطوير تطبيقات العاب الكترونية خفيفة ومن ثم تم المفاضلة واختيار الالعاب الافضل منها للفوز بالتحدي.

ومسابقة تحدي التطبيقات هي في الاصل تطبق في مدارس المملكة وهي اليوم تنعقد في دورتها الـ 11 ، وهي واحدة من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مخصصة منذ انطلاقتها لطلاب المدارس.

وتهدف مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية “The App Challenge” إلى تقديم الدعم والرعاية للمبدعين من طلبة المدارس وتطوير مهاراتهم في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والالعاب على الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وأُطلقت المسابقة عام 2011 بهدف تطوير مهارة الابتكار لدى الطلبة وبناء قدراتهم في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والالعاب على الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتعريف بصناعة الألعاب الإلكترونية. وتستهدف المسابقة طلبة المدارس الحكومية والخاصة من مختلف محافظات المملكة ممن تتراوح أعمارهم بين (14-16) سنة.