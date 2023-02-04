تنفيذ خطة مرورية مع بدء العودة للمدارس

دعت مديرية الأمن العام إلى اتباع اجراءات السلامة، وتوخي الحيطة والحذر خلال أول أيام الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم غد الأحد، لا سيّما في ظل الظروف الجوية السائدة.

وأكّدت إدارة السير على جاهزية أفرادها ووجودهم في الميدان ، لتسهيل الحركة المرورية ومنع الازدحامات مع بدء توجّه الطلاب والعاملين لمدارسهم، لافتة إلى أنها ستنفذ وبالتعاون مع الشرطة المجتمعية أنشطة إرشادية في مدارس المملكة، لا سيما في المدارس التي تشهد كثافة مرورية في محيطها.

وأهابت إدارة السير بجميع السائقين في قطاع النقل المدرسي على ضرورة التأكد من صيانة مركباتهم وجاهزيتها للعمل خلال الظروف الجوية المتوقعة في الأيام القادمة، واتباع قواعد السير والقيادة بتأنٍ تجنبا للانزلاق.

من جهتها أكّدت إدارة الدوريات الخارجية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية لا سيّما المتوجهين من المحافظات إلى العاصمة مع بداية الأسبوع، مهيبة بجميع السائقين ضرورة متابعة الإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام، والجهات المعنية والاستفسار عن حالة الطرق قبل التنقل بين المحافظات .

فيما دعت مديرية الدفاع المدني الى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل الانخفاض على درجات الحرارة، وضرورة تفقد المدافئ واطفائها قبل النوم ، وعدم ترك الأطفال وحدهم عند المدفأة ، والحرص على تهوية المنازل بين الحين والآخر.