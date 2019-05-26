تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بـ50 مليون دينار خلال 4 سنوات

عمان– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان الوزارة ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة نفذت خلال السنوات الأربعة الماضية مشاريع تعزز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتسهم في جهود استدامة التنمية بقيمة 50 مليون دينار بلغت حصة الصندوق منها 19 مليونا والباقي من المانحين واصحاب المشاريع.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم الاحد ان المشاريع تشمل القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية ودور العبادة والمدارس في مناطق المملكة كافة.

وأشادت الوزيرة بالدعم الذي يقدمه المانحون لهذه المشاريع لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي خاصة الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية ووزارة البيئة الإيطالية والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.

وبينت زواتي ان 128 مدرسة في محافظات المملكة استفادت من أعمال ترشيد الطاقة التي نفذها صندوق الطاقة المتجددة ضمن مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس من عزل وأنظمة إنارة موفرة للطاقة ” ليد” وتدفئة وتبريد وسخانات شمسية وصيانة عامة وتزويدها بالطاقة المتجددة.

وتم تركيب 22 ألف سخان شمسي لمنازل المواطنين بدعم نسبته 50 بالمئة، ودعم الصندوق 3500 منزل لاسر فقيرة ومنازل المكرمة الملكية بمنحة كاملة لتركيب سخان شمسي ولمبات موفرة للطاقة “ليد” في جميع محافظات المملكة بالإضافة الى تركيب 1600 نظام توليد كهرباء لمنازل المواطنين وخلايا شمسية مولدة للكهرباء استفاد منها 483 دار عبادة في محافظات المملكة.

وقالت الوزيرة ان الصندوق وزع للان 50 ألف لمبة موفرة للطاقة لمنازل المواطنين، وان العمل جار بإحالة عطاء توزيع 250 آلف لمبة من خلال شركات توزيع الكهرباء بواقع 5 لمبات لكل منزل كما تم إنجاز 100 دراسة تدقيق طاقي لمؤسسات ومصانع وفنادق.

وفيما يتعلق بمشاريع دعم القطاع الصناعي قالت الوزيرة ان الوزارة وبهدف دعم تنافسية قطاع الصناعة وتمكين أعمالها وخلق فرص عمل وقعت إتفاقيات مع 63 مصنعا لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

واستفاد القطاع السياحي من هذه المشاريع بإنجاز مشروع أعمال ترشيد الطاقة ل 14 فندقا في مدينة البتراء بتكلفة 6ر1 مليون دينار موضحة ان العمل جار على تنفيذ مشروع لفنادق مادبا ومن ثم سيكون هنالك مشروع لفنادق العقبة ايضاً.

وقالت الوزيرة ان صندوق الطاقة المتجددة دعم القطاع الزراعي من خلال إتفاقية وقعها مع مؤسسة الإقراض الزراعي لتنفيذ برنامج طاقة متجددة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في المشاريع صغيرة الحجم.

كما تم تمويل مشاريع طاقة متجددة في 12 مؤسسة وطنية بمبلغ 2 مليون دينار من خلال تركيب انظمة خلايا شمسية لهذه المؤسسات التي تقوم بدور إنساني وإجتماعي وصحي وتقدم خدمة عامة نيابة عن الدولة لمساعدتها على تحمل اعباء فاتورة الكهرباء ودعم تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

واهابت الوزيرة زواتي بالمواطنين والمؤسسات الوطنية الراغبة بالاستفادة من مشاريع الصندوق التوجه للجهات المعنية في صندوق الطاقة او الصفحة الالكترونية للصندوق للاطلاع على هذه المشاريع وشروطها وسبل الاستفادة منها.

وقالت ان الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي حازت على رخص وموافقات والمشاريع ما دون 1 ميغاواط.

واشارت الى أهمية هذه المشاريع في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بالاعتماد على طاقة نظيفة مصدرها محلي ما يخفف كلف الطاقة ويزيد الاعتماد على الذات.

من جانبه قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة ان الصندوق يعمل على على تنفيذ برامج متعددة لدعم مختلف القطاعات لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة وترشيد الطاقة وعلى راسها دعم قطاع المنازل “السخان الشمسي، والخلايا الكهروضوئية، واللبمات الموفرة للطاقة” و الأبنية الحكومية وتدفئة المدارس، والقطاع الخدمي ودور العبادة والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي اضافة إلى برامج التوعية الشاملة ودعم الإبداع والإختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.

وأضاف ان الصندوق وهو الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروةالمعدنية، استهدف مشاريع القطاع المنزلي للمساهمة في زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء ، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة إستخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة اساسية لتوفير إستهلاك الكهرباء.

وفيما يتعلق بمشروع تدفئة المدارس قال ان المشروع ومدته من 5-7 سنوات يهدف الى تغطية وشمول 2600 مدرسة بالطاقة الشمسية، ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة بما فيها توريد وتركيب وحدات تكييف موفرة للطاقة واستبدال وحدات الانارة بوحدات موفرة للطاقة بالاضافة الى تركيب أجهزة تسخين المياه الكهربائية بأنظمة تسخين مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتركيب نظام خلايا شمسية لتغطية الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة العامة.

وعن مشروع تعاون الصندوق مع غرفة صناعة الأردن قال حمزة انه يشتمل على برنامج دعم شامل لقطاع الصناعة لتمكين المصانع من تنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، بهدف التقليل من الأعباء المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء لهذا القطاع الهام وزيادة قدرته التنافسية، والتقليل من الانبعاثات والتلوث.

وبالنسبة لمشروع دعم القطاع الزراعي الصغير بالطاقة الشمسية قال حمزة ان المشروع يهدف الى تركيب أنظمة طاقة متجددة صغيرة الحجم من خلال قرض قيمته 15 الف دينار، بحيث يقوم صندوق الطاقة المتجددة بتقديم منحة كاملة لدعم الفوائد والمصاريف المترتبة على القرض، بهدف دعم المزارعين في فاتورة الطاقة وتحولهم للطاقة النظيفة وزيادة قدرتهم التنافسية.

وعن مشروع دعم دور العبادة بالطاقة المتجددة قال مدير الصندوق ان البرنامج تضمن اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بالشراكة مع وزارة الأوقاف بتنفيذ برنامج سنوي لدعم قطاع المساجد في المملكة بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دينار، وبنسبة 50% من تكلفة المشروع، على أن تتحمل الهيئات التطوعية القائمة على المساجد النسبة المتبقية منه.

(بترا)