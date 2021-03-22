تنفيذ مشاريع مياه في محافظة معان

معان– قال مدير مياه محافظة معان المهندس محمد العسوفي، إنه تم تنفيذ مشاريع مياه في عدد من مناطق محافظة معان؛ بهدف تحسين الواقع المائي، والتخفيف من مشكلة نقص المياه.

وأضاف المهندس العسوفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من حفر آبار “اوهيدة” و”الجثة” قرب معان، إذ تم تجهيز وتشغيل بئر “اوهيدة” رقم 5 والمزود لمدينة معان، بطاقة إنتاجية بلغت 50 مترا مكعبا/ساعة، كما تم تجهيز وتشغيل بئر “الجثة” رقم 13 والمزود لقضاء إيل ولواء البترا وبطاقة إنتاجية بلغت 40 مترا مكعبا/ساعة.

وقال إن العمل جار لإنجاز عدد من المشاريع المائية في بعض المناطق، وبالتعاون مع مجلس محافظة معان، إذ تقوم إدارة مياه معان حاليا ومن خلال كوادرها ومعداتها بالعمل على تأهيل بئر “قرين” وبئر “القاع” وآبار الشوبك 6 و13، وبئر “الفجيج” 8، مشيرا إلى أن العمل في تلك الآبار سينتهي خلال أسابيع، جيث ستسهم هذه المشاريع في تحسين الواقع المائي لتلك المناطق.

وبين أن إدارة مياه معان تقوم حاليا بحفر بئر بديل في منطقة سطح معان، لربطه بخزان تجميعي سعة 300 متر مكعب، بهدف تحسين التزويد في منطقة السطح، وحل مشكلة نقص المياه، مضيفا أنه تم طرح عطاءات مشاريع مياه وإحالتها لرفع الطاقة الإنتاجية في آبار “الطاحونة” و”اوهيدة” و”إيل”.

وأشار العسوفي إلى أن عددا من المشاريع قيد الطرح ستوجه لتحسين الواقع المائي في لواء الشوبك وتضمنت تجهيز وتشغيل بئر الزيتونة بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 مترا مكعبا/ساعة، وتجهيز وتشغيل بئر الشوبك رقم 15 بطاقة إنتاجية تبلغ 40 مترا مكعبا/ ساعة، مضيفا أنه تم الانتهاء من عمل الدراسات وتجهيز وثائق عطاء مشروع مياه لخدمة منطقة الطور في معان استعدادا لطرحه في حال الحصول على تمويل.

وحول مشاكل خطوط الصرف الصحي داخل المدينة قال العسوفي، إن شبكة الصرف الصحي داخل المدينة قديمة وتتعرض لإغلاقات مستمرة بسبب زيادة كميات التدفق فيها وسوء الاستخدام، ما يتسبب بكسر الخطوط وتشكل المكاره الصحية، مبينا أن إنشاء شبكة جديدة داخل أحياء المدينة، وتوفيرها لخدمة المناطق غير المخدومة، يحتاج إلى تمويل كبير، وهذا ما تسعى إدارة المياه إلى الوصول إليه.-(بترا)