تنفيذ مشروع “نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة” في 10 مصانع أردنية جديدة

الغد- بدأت الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع غرفتي صناعة الاردن وعمان بعقد سلسلة من الورشات التوعوية للصناعات كجزء من المرحلة الثانية من مشروع “نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة” الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتطوير فرص نمو جديدة للصناعة الأردنية.

وقالت الجمعية العلمية الملكية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاءأن أولى هذه الورشات ستبدأ اليوم الثلاثاء في غرفة صناعة الزرقاء ، والثانية ستبدأ يوم غد الأربعاء في غرفة صناعة إربد ، بينما ستعقد الورشة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل 26 تشرين الثاني في غرفة صناعة عمان، وذلك لتزويد الصناعات بالتفاصيل حول آلية تنفيذ المشروع وكيفية المشاركة به.

وأكدت الجمعية أنه سيتم تنفيذ منهجية “نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة”، التي تم تطبيقها في 12 مصنعا في المرحلة الأولى من المشروع في 10مصانع أردنية إضافية جديدة خمسة مصانع من القطاع الغذائي وخمسة مصانع من القطاع الكيميائي.

وبينت ان هذه المنهجية تمكن الشركات الصناعية من تنفيذ العديد من دراسات التقييم في آن واحد وبشكل متكامل حيث ينفذ من خلاله تقييم الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد (للمواد الخام، والمياه والطاقة) ونظام الإدارة البيئية وحساب تكاليف تدفق المواد لتحقيق إنتاج أكثر استدامة وأداء بيئي أفضل للشركات، مما يؤدي إلى وفورات مالية يمكن أن تستخدمها الشركات للاستثمار والنمو بشكل مستدام.

يشار الى أن المشروع حقق خلال تنفيذ المرحلة الأولى وفرا ماليا بحدود 1.6 مليون دينار سنويا في 12 مصنعاً غذائياً من خلال توفير سنوييزيد على 22000 ميجاوات من الطاقة و63000 متر مكعب من المياه و400 طن من المواد الخام وتجنب إنتاج 80 طن من النفايات الصلبة التي يتم طمرها.