تنقلات إدارية جديدة بوزارة الداخلية- أسماء

قرر وزير الداخلية، مازن الفرايه، اليوم الخميس، إجراء تشكيلات وتنقلات جديدة في الوزارة لاعتبارات إدارية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وشمل القرار، نقل مساعد محافظ جرش هاني الظليفي مساعدا لمحافظ الكرك، ونقل مساعد محافظ معان خالد القضاة مساعدا لمحافظ الكرك، ونقل مساعد محافظ البلقاء مؤيد القاضي مساعدا لمحافظ الكرك، ونقل مساعد محافظ عجلون سلطان حسان مساعدا لمحافظ العقبة.

وتعيين المتصرف إسلام محيسن مساعدا لمحافظ المفرق.