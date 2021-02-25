تنقلات بين عدد من القضاة الشرعيين (أسماء)

عمان- قرر المجلس القضائي الشرعي اليوم الخميس، اجراء عدد من التنقلات بين القضاة الشرعيين، اعتبارا من الأول من آذار المقبل، وذلك بموجب قراره رقم3/140/2021الصادر بتاريخ 24 شباط.

وتاليا الأسماء :

1_نقل فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود سليمان شويات مدير مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري قاضياً شرعياً في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

2_ نقل فضيلة الشيخ جمال علي ابراهيم التميمي القاضي الشرعي في محكمة استئناف عمان الشرعية مديرا لمديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

3_ نقل فضيلة الشيخ رياض قاسم محمد دويري القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

4_ نقل فضيلة الشيخ قاسم محمد محمد بني بكر المدعي العام الشرعي قاضياً شرعياً في محكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

5_ نقل فضيلة الشيخ بلال احمد ابراهيم اللطايفه القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية/التوثيقات مديرا لمديرية التركات والحراسة القضائية وشؤون القاصرين بدرجته وراتبه الحاليين.

6_نقل فضيلة الشيخ عامر عبدالمجيد محمد اللبابنه المدعي العام الشرعي قاضياً شرعياً في محكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

7_ نقل فضيلة الشيخ محمد امين عواد حسين الزعبي القاضي الشرعي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

8_ نقل فضيلة الشيخ نائل عطاالله ارشيد الدعسان القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

9_ نقل فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم المدعي العام الشرعي قاضياً شرعياً في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

10_ نقل فضيلة الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة اربد بدرجته وراتبه الحاليين.

11_ نقل فضيلة الشيخ غيث عبدالقادر سالم العكايله مدير مديرية التركات والحراسة القضائية وشؤون القاصرين قاضياً شرعياً في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

12_ نقل فضيلة الشيخ خلدون محمد عقله حماشا القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ التنفيذ وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لوظيفته بدرجته وراتبه الحاليين.

13_ نقل فضيلة الشيخ احمد راجح عبدالحميد كردي القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

14_ نقل فضيلة الشيخ محمد احيا فرحان العواد مساعد المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

15_ نقل فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /التوثيقات وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لوظيفته بدرجته وراتبه الحاليين.

16_نقل فضيلة الشيخ جعفر محمد عبدالقادر الصرايرة القاضي الشرعي في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

17_نقل فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لوظيفته بدرجته وراتبه الحاليين.

18_نقل فضيلة الشيخ محمد احمد محمد الطهراوي القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

19_نقل فضيلة الشيخ محمد مسلم جريد القراله القاضي الشرعي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علي محمود عطالله الجعافره وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لوظيفته بدرجته وراتبه الحاليين.

20_نقل فضيلة الشيخ عبدالفتاح عبدالكريم احمد العناني المدعي العام الشرعي لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة العاصمة مدعيا عاما شرعيا لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة مادبا بدرجته وراتبه الحاليين.

21_نقل فضيلة الشيخ حسني عوده سعود القرارعه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الطفيلة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد مسلم جريد القراله وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

22_نقل فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور القاضي الشرعي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

23_نقل فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب القاضي الشرعي في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد علي توفيق المومني بدرجته وراتبه الحاليين.

24_نقل فضيلة الشيخ محمد خير إبراهيم يوسف درادكه القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا مدعيا عاما شرعياً في المحاكم الشرعية في محافظة اربد بدرجته وراتبه الحاليين.

25_نقل فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات القاضي الشرعي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رشيد احمد علي الفريحات بدرجته وراتبه الحاليين.

26_نقل فضيلة الشيخ همام ذياب عبدالكريم عقل القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /التوثيقات قاضياً شرعياً في سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فؤاد علي عبدالله الشياب بدرجته وراتبه الحاليين.

27_نقل فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجده القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره بدرجته وراتبه الحاليين.

28_نقل فضيلة الشيخ باسم مشهور احمد العقيل المدعي العام الشرعي قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد راجح عبدالحميد كردي ورئيسا للتنفيذ وتكليفه بالأعمال الإدارية بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

29_نقل فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

30_نقل فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود الخوالده القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ابراهيم نايف فليح العساف بدرجته وراتبه الحاليين.

31_نقل فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف شيحان القاضي الشرعي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود محمد رحال رواشده بدرجته وراتبه الحاليين.

32_تكليف فضيلة الشيخ نايف احمد بخيت الخلايله القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري.

33_نقل فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبه القاضي الشرعي في محكمتي اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات والتركات قاضياً شرعياً في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لوظيفته بدرجته وراتبه الحاليين.

34_نقل فضيلة الشيخ حسين محمد حسن سعيد البصول القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد امين عواد حسين الزعبي وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لوظيفته بدرجته وراتبه الحاليين.

35_نقل فضيلة الشيخ عمر سالم عبدالقادر المخاتره القاضي الشرعي في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين بدرجته وراتبه الحاليين.

36_نقل فضيلة الشيخ سامح ماجد عبدالله عبيدات القاضي الشرعي في محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التنفيذ وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لوظيفته بدرجته وراتبه الحاليين.

37_نقل فضيلة الشيخ عمر محمد محمود عيال سلمان القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة العاصمة درجته وراتبه الحاليين.

38_نقل فضيلة الشيخ رامي احمد محمد حجازي القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سامح ماجد عبدالله عبيدات بدرجته وراتبه الحاليين.

39_نقل فضيلة الشيخ فادي عشب محمد مهيدات القاضي الشرعي في محكمة الطيبة الابتدائية الشرعية مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة اربد بدرجته وراتبه الحاليين.

40_نقل فضيلة الشيخ فؤاد علي عبدالله الشياب القاضي الشرعي في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر عواد كريم ابوكف بدرجته وراتبه الحاليين.

41_نقل فضيلة الشيخ محمود محمد رحال رواشده القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر محمد محمود عيال سلمان بدرجته وراتبه الحاليين.

42_نقل فضيلة الشيخ عمر عوده عايد الغبين القاضي الشرعي في محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة السلط الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

43_نقل فضيلة الشيخ انس ياسين محمود الخرابشه القاضي الشرعي في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور بدرجته وراتبه الحاليين.

44_نقل فضيلة الشيخ عمر عواد كريم ابوكف القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية في محافظة العاصمة بدرجته وراتبه الحاليين.

45_نقل فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف بدرجته وراتبه الحاليين.

46_نقل فضيلة الشيخ سعد عباس سليمان البدور القاضي الشرعي في محكمة معان الابتدائية الشرعية مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة العقبة درجته وراتبه الحاليين.

47_نقل فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين القاضي الشرعي في محكمة القويرة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشه بدرجته وراتبه الحاليين.

48_نقل فضيلة الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف القاضي الشرعي في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد خير إبراهيم يوسف درادكه بدرجته وراتبه الحاليين.

49_نقل فضيلة الشيخ سفيان مصطفى عبدالرحمن ربابعه القاضي الشرعي في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري بدرجته وراتبه الحاليين.

50_نقل فضيلة الشيخ معن يوسف فلاح الصرايره القاضي الشرعي في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر سالم عبدالقادر المخاتره بدرجته وراتبه الحاليين.

51_نقل فضيلة الشيخ حسن محمد حسين شحادات القاضي الشرعي في محكمة الشونه الشمالية الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين.

52_نقل فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشه القاضي الشرعي في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة القويرة الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

53_نقل فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين القاضي الشرعي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية مدعيا عاما لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة الطفيلة بدرجته وراتبه الحاليين.

54_نقل فضيلة الشيخ احمد علي وزان ابوسماقة القاضي الشرعي في محكمة بلعما الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التركات بدرجته وراتبه الحاليين.

55_نقل فضيلة الشيخ محمد محمود طالب ابو حسين القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

56_نقل فضيلة الشيخ احمد علي خليل كنعان القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين.

57_نقل فضيلة الشيخ رشيد احمد علي الفريحات القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ باسم محمد محمود الزغول بدرجته وراتبه الحاليين

58_نقل فضيلة الشيخ باسم محمد محمود الزغول القاضي الشرعي في محكمة ديرعلا الابتدائية الشرعية مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظتي عجلون وجرش بدرجته وراتبه الحاليين..

59_نقل فضيلة الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجده بدرجته وراتبه الحاليين.

60_نقل فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايله القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

61_نقل فضيلة الشيخ محمد حابس حماد الصقرات القاضي الشرعي في محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

62_نقل فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطه القاضي الشرعي في محكمة الموقر الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان بدرجته وراتبه الحاليين.

63_نقل فضيلة الشيخ يوسف عليان احمد درادكه القاضي الشرعي في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه بدرجته وراتبه الحاليين.

64_نقل فضيلة الشيخ كامل علي حسين سالم القاضي الشرعي في محكمة الرويشد الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

65_نقل فضيلة الشيخ سامي عبدالنبي سليم النجادا القاضي الشرعي في محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة العاصمة بدرجته وراتبه الحاليين.

66_نقل فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الموقر الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

67_نقل فضيلة الشيخ عبدالسلام فايز عيسى المحاسنه القاضي الشرعي في محكمة عي الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ جعفر محمد عبدالقادر الصرايرة بدرجته وراتبه الحاليين.

68_نقل فضيلة الشيخ بلال سليمان خليل القريناوي القاضي الشرعي في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية مدعيا عاما شرعياً لدى المحاكم الابتدائية الشرعية في محافظة العاصمة بدرجته وراتبه الحاليين.

69_نقل فضيلة الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد محمود طالب ابو حسين بدرجته وراتبه الحاليين.

70_تحديد مركز عمل فضيلة الشيخ حاكم عوده خلف السرحان القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا وتكليفه بنظر القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود الخوالده.

71_نقل فضيلة الشيخ احمد مروان محمد الصمادي القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رياض قاسم محمد دويري بدرجته وراتبه الحاليين.

72_تكليف فضيلة الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي القاضي الشرعي في محكمة الشونه الشمالية الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسن محمد حسين شحادات.

73_تكليف فضيلة الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي القاضي الشرعي في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ يوسف عليان احمد درادكه.

74_تكليف فضيلة الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي القاضي الشرعي في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سفيان مصطفى عبدالرحمن ربابعه .

75_تكليف فضيلة الشيخ محمد موسى داود عقل القاضي الشرعي في محكمة معان الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سعد عباس سليمان البدور.

–(بترا)