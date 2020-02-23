تنقلات في وزارة العمل

عمان- قرر وزير العمل نضال البطاينة اجراء تنقلات شملت عددا من المدراء ورؤساء الاقسام والموظفين، بهدف مواءمة خبرات وامكانيات بعض الموظفين ومتطلبات بعض الوظائف.

وقال البطاينة ان التنقلات تتيح الفرصة لدى موظفي الصف الثاني لتولي مهام اشرافية بالاضافة الى تجديد الدماء وتحقيق الدوران الوظيفي.

وبين ان إجراء التنقلات بين الحين والآخر، وبحسب ما تقتضيه المصلحة يسمح بإدارة المؤسسات بشكلٍ أكثر فاعلية وحيادية، ونتيجة لذلك تزداد إنتاجية الموظف، وبالتالي تحقق مزيدًا من الخدمات الفضلى لمتلقي الخدمة.

واضاف ان التنقلات بين الوظائف أو المراكز تسمح بتخفيف حدة الضغط الجسدي والذهني الواقع على الموظف/المدير نتيجة لشغله نفس الوظيفة في نفس المكان لسنةٍ تلو الأخرى، علما بأن نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي المعدل للوزارة قد تم اعتماده الاسبوع الماضي من قبل مجلس الوزراء ومتوقع ان يبدأ نفاذه اعتبارا من بداية شهر اذار المقبل، ويتضمن الهيكل التنظيمي المعدل ضم بعض الوحدات التنظيمية والمديريات واستحداث أخرى.-(بترا)