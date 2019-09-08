تنقلات وإحالات على التقاعد في الأمن العام (أسماء)

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-9-2019 الموافقة إحالة عدد من ضباط الامن العام على التقاعد بناء على طلبهم، وتاليا الأسماء:

عميد موسى محمد عبدالرحمن

مقدم انس احمد محمد

رائد محمد علي سالم

رائد مصطفى محمود مصطفى

رائد موسى محمد موسى

رائد محمود سليمان محمود

رائد ضيف الله احمد علي

رائد خالد محمد سعد

رائد ايمن عبدالرحمن احمد

رائد خالد عبدالمجيد عقله

رائد محمد يوسف حسين

نقيب حازم وحيد احمد

نقيب اسماعيل محمد اسماعيل

ملازم1 فراس سليمان كايد

ملازم1 طه محمد نصر

ملازم1 تيسير عبدالقادر سليمان

ملازم1 اسد محمد حسن

ملازم1 شريف حسن احمد

ملازم1 محمد عاطف محمد

ملازم1 ماجد عليان سعيد

ملازم1 طارق صالح كريم

ملازم1 وائل ناجح عادل فلاح

ملازم1 احمد راجح عادل

ملازم1 رائد علي نجيب

ملازم1 ستيف عبدالله محمد

ملازم1 زكريا محمود حمد

ملازم1 محمد جميل احمد

ملازم1 مظفر حمزه توفيق

ملازم1 علي موسى محمد

ملازم1 زكريا حامد زكريا

ملازم1 اشرف عاطف محمود

ملازم1 عمر كايد موسى

ملازم1 احمد علي احمد

ملازم1 محمد عبدالجليل محمد

كما وقرر مدير الامن العام اجراء التنقلات والالحاقات التالية :

رائد علي قبلان راشد يُلحق بإدارة حماية الأسرة

نقيب اشرف احمد طالب الإدارة الملكية لحماية البيئة

نقيب فاعور عبدالله كايد الأمن الوقائي

نقيب شكري عوض نايف ينهى الحاقه بالأمن الوقائي

نقيب زياد محمد كساب يُلحق بإدارة حماية الأسرة

ملازم1 محمد جمال محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 ايهم جمعه محمد يُلحق بإدارة حماية الأسرة

ملازم1 محمد عادل عبدالله ينهى الحاقه بالأمن الوقائي

ملازم1 وسام محمد عبدالعزيز الأمن الوقائي

ملازم1 محمد محمود عبدالحميد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد حسين حمود الأمن الوقائي

ملازم1 رائد مصطفى حسين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ابراهيم خليف طلب الأمن الوقائي

ملازم1 غازي تيسير علي الأمن الوقائي

ملازم1 عبدالله راجي حمد الأمن الوقائي

ملازم1 ابراهيم يونس خالد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 عمر عادل ذيب يُلحق بإدارة حماية الأسرة

ملازم1 مالك احسان محمود إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 محمد علي محمد الأمن الوقائي

ملازم1 احمد كمال توفيق يُلحق بإدارة حماية الأسرة

ملازم1 احمد خليل متروك الأمن الوقائي

ملازم1 سليمان فواز علي الأمن الوقائي

ملازم1 عبدالله عواد عبدالكريم الأمن الوقائي

ملازم1 قصي علي احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مصطفى جمال حسان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فادي ابراهيم عبدالرحمن الأمن الوقائي

ملازم1 احمد علي محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 هبه علي عليان إدارة الشرطة النسائية

ملازم1 يوسف علي احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 زيد محمد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 قصي موسى محمد الأمن الوقائي

ملازم1 رامي حسن عبدالرحيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 زياد محمد شريف رجا إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 ماجد هايل محمد الأمن الوقائي

ملازم1 واصف علي ابراهيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 يوسف نايف فاضل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 علي محمود عوده إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 خالد غازي يوسف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 سائد علي محمد إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 عمر عيفان شنوان إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 مصطفى محمد ضيف الله الأمن الوقائي

ملازم1 قصي حسام خلف الأمن الوقائي

ملازم1 المنتصر بالله ابراهيم فلاح الأمن الوقائي

ملازم1 ايهاب انور عبدالحميد إدارة البحث الجنائي

ملازم1 طلال ياسين محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 رائد عوده هويمل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عبدالقادر سرور عبدالقادر إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 بلال حرب حمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 سمير عبدالنور منور إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ضياء الدين ياسين محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 زياد احمد عبدالرحمن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عمر خالد محمد إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 عاطف محمد فرج إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فريال صايل يوسف إدارة الدعم اللوجستي

ملازم1 سليم زهير سليم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مهدي سعود زيتون الأمن الوقائي

ملازم1 عواد ضيف الله سلمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمود يوسف احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ليث محمود حمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 قصي مازن عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 شادي احمد حسن يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

ملازم1 ادريس عبدالحليم خنيفس إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 اشرف حسين احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 شريف عبدالله موسى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 انس زياد نهار إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 طارق سليم عبدالمجيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مراد عبدالرحيم سلمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد ارتيمان سمرين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 حاتم موسى علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مؤيد احمد فلاح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 خالد كمال موسى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 وحيد علي حسين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مطر مسير عقله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 زيد راضي حمدان الأمن الوقائي

ملازم2 تميم ايمن جبريل الأمن الوقائي

ملازم2 فيصل عصام خلف الأمن الوقائي

ملازم2 احمد سليمان احمد يُلحق بإدارة حماية الأسرة

ملازم2 محمد فلاح حمدان يُلحق بإدارة حماية الأسرة

ملازم2 ماجد عبدالحميد عبدالوالي الأمن الوقائي

ملازم2 عامر محمد خنيفس قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 محمد شافي عبدالحفيظ قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمد خالد منصور قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 يزن علي عبداللطيف قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 ايهم مامون عودة قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 مصعب موسى سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 سيف الدين جميل محمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 مراد اياد صبحي قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 نادر صالح احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 راشد جهاد محمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 خالد ابراهيم سالم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمد ماهر محمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 براء وصفي عدنان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 حسام عبد الكريم حميدان إدارة الإقامة والحدود

ملازم2 عبدالله يوسف ضيف الله إدارة الإقامة والحدود

ملازم2 محمد ياسين صالح قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 مالك عماد محمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 جمال صالح محمد يُلحق بإدارة حماية الأسرة

ملازم2 وليد صالح فهد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمد عودة حمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 اكرم جهاد اكرم قيادة أمن إقليم العاصمة