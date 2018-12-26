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تنقلات وإلحاقات لضباط في الأمن العام (أسماء)

منذ 1 ساعة
الأمن

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عمان- الغد قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إجراء التنقلات والإلحاقات للضباط المذكورين إلى الوحدات التالية:-

وتاليا الأسماء : –

مقدم – شاهر يوسف عبدالله / إدارة التدريب
مقدم – أنور عليان رضـــوان / إدارة ترخيص السواقين والمركبات
مقدم – محمود عبدالكريم احمد / قيادة امن إقليم الجنوب
مقدم – عبدالرحمن حمد سليمان / قيادة امن إقليم العاصمة
مقدم – عمر كمال جميل / قيادة امن إقليم العاصمة /يُلحق بإدارة الرقابة والتقييم
مقدم – ساهر محمد مهاوش / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم – فراس ناصر محمود / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم – محمد فاضل ماضي / قيادة شرطة البادية الملكية
مقدم – نبيل يوسف عبدالمهدي / إدارة التدريب / اكاديمية الشرطة الملكية
مقدم – ياسر علي احمد / قيادة أمن إقليم الوسط
مقدم – بشار محمود سليمان / إدارة التنفيذ القضائي
مقدم – طارق مروان حسين / القضاء الشرطي / مدعي عام إدارة الشرطة السياحية
مقدم – لطف الرحمن عبدالرحيم مطلق / قيادة شرطة البادية الملكية
مقدم – يحيى احمد دوخي / إدارة أمن الجسور
مقدم – أنور عاطف عبد الكريـم / قيادة امن إقليم العاصمة
مقدم ركن – عمر سليمان عبدالقادر / قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم – عبدالرحمن احمد عبدالرحمن / قيادة امن إقليم العاصمة
مقدم – عيسى حميدان سليمـان / قيادة امن إقليم الجنوب
مقدم – يوسف عبدالرحيم عبدالله / إدارة الشرطة السياحية
مقدم – معن علي مفضي / إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية
مقدم – عبدالرحمن علي محمد / قيادة أمن إقليم العاصمة
مقـدم – محمد سالم ذيــــاب / مدعي عام مديرية شرطة شمال عمـــان
مقـدم – محمد محمود ناجـــي / مدعي عام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيـل
مقـدم – يوسف سلامه خلــف / مدعي عام مديرية شرطة اربد
مقـدم – احمد غضيان صليـــم / مدعي عام إدارة ترخيص السواقين والمركبات
مقـدم – معن عبدالحميد علــي / مدعي عام مديرية شرطة الكرك
مقدم – خليل حسين العبـــد / قيادة امن إقليم الجنوب
مقدم ركن – ايهم يوسف عبدالحافـظ / مدعي عام مديرية شرطة وسط عمان
مقدم – علي منصور محمـــد / قيادة امن إقليم الجنوب
مقدم – انس محمد سلامه / قيادة أمن إقليم الشمال
مقدم – محمد عقل حمدان / قيادة أمن إقليم الوسط
مقـدم – إبراهيم عقله إبراهيــم / مدعي عام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
رائد – عبدالعزيز احمد عواد / قيادة أمن إقليم العاصمة
رائد – محمد محمود علي / إدارة التنفيذ القضائي
رائد – محمود حماد احمد / قيادة شرطة البادية الملكية
رائد – احمد انور ابراهيم / قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد – مؤيد غالب حمود / الامن الوقائي
رائد – تيسير خليف ارحيان / قيادة أمن إقليم الشمال
رائد – منير يوسف محمود / إدارة الدوريات الخارجية
رائد – ماجد سلامة عبدالله / قيادة أمن إقليم الشمال
رائد – عمر سليمان حمد / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
رائد – زيد نايل عيسى / قيادة أمن إقليم العاصمة
رائد – محمد عبدالله احمد / الامن الوقائي
رائد – عبدالله مصطفى عبدالله / قيادة شرطة البادية الملكية
رائد – جودت عبدالله عبدالحفيظ / إدارة الدوريات الخارجية
رائد – ثائر خالد علي / إدارة العمليات والسيطرة
رائد – فراس احمد فرحان / قيادة أمن إقليم الوسط
رائد – فايز محمد خالد / إدارة الدوريات الخارجية
رائد – محمد احمد ابراهيم / إدارة الاقامة والحدود
رائد – ذياب محمود جازي / إدارة امن الجسور
رائد – سليم حسين سليم / قيادة أمن إقليم العاصمة
رائد – نسيم احمد محمود / قيادة شرطة البادية الملكية
رائد – ايمن حسني اسعـــد / إدارة الرقابة والتقييم
رائد – عبدالله محمد احمد / إدارة المعلومات الجنائية
رائد – علاء ياسين محمد / قيادة أمن إقليم الوسط
رائد – رائد محمد سعيد عيــد / إدارة البحث الجنائي
رائد – محمد ضامن عليان / قيادة أمن إقليم الوسط
رائد – محمد احمد اسعد / قيادة أمن إقليم العاصمة
رائد – خالد محمد علي / قيادة أمن إقليم الوسط
رائد – محمد خليل ابريغيث / قيادة أمن إقليم الشمال
رائد – محمود سليمان محمود / قيادة أمن إقليم الشمال
نقيب – بكر مرزي علي / إدارة التنفيذ القضائي
نقيب – يحيى محمد طلاق / إدارة الدعم اللوجستي/ الصيانة
نقيب – بلال غازي سليم / قيادة أمن إقليم الوسط
نقيب – خالد علي يوسف / قيادة أمن إقليم الجنوب
نقيب – امجد عبدالرحيم مثقال / قيادة أمن إقليم الجنوب
نقيب – امجد خلف عبدالله / قيادة أمن إقليم الوسط
نقيب – سامي جبريل خليل / قيادة أمن إقليم الجنوب
نقيب – كفاح عارف عبدالرحمن / إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نقيب – محمد فايز علي / إدارة الرقابة والتقييم
نقيب – حمزه ابراهيم محمـــد / إدارة العمليات والسيطـرة
نقيب – وصفي عايد وادي / قيادة أمن إقليم العاصمة
نقيب – مالك سعد حسين / إدارة حماية الأسرة
نقيب – مهند محمد عيد / إدارة حماية الأسرة
نقيب – زكريا عطاالله درويش / قيادة أمن إقليم العاصمة
نقيب – احمد محمد سليمان / إدارة الإقامة والحدود
نقيب – محمود عزت محمد / قيادة أمن إقليم الجنوب
نقيب – فواز جمال محمد / إدارة التدريب/ المدينة التدريبية
نقيب – محمود علي ذيب / إدارة الشرطة النسائية
نقيب – طلال مليح محمـــد / إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نقيب – بشار محمد يوسف / قيادة أمن إقليم الجنوب
نقيب – عبدالله رجاء محمد / إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية
نقيب – فيصل محمد صالح / قيادة أمن إقليم الوسط
نقيب – ليث سالم بركات / قيادة أمن إقليم الشمال
نقيب – مفيد صافي عقل / قيادة أمن إقليم الشمال
نقيب – احمد محمد يوسف / الامن الوقائي
ملازم1 – فراس عدنان سليمان / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – عادل احمد عيد / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1 – محمد احمد محمد / إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم1 – صالح يوسف سليمان / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 – عبدالرحيم احمد توفيق / إدارة حماية الأسرة
ملازم1 – عدي حاكم سلامة / إدارة التدريب / اكاديمية الشرطة الملكية
ملازم1 – لورنس خلف جازي / قيادة أمن إقليم الشمال ويبقى ملحق للمرافعه
ملازم1 – راشد عاطف عيد / إدارة التنفيذ القضائي
ملازم1 – معاذ موسى علي / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – عمر عبدالكريم محمد / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1 – زيد احمد فلاح / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1 – خليفه جمال خليفه / يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم1 – حازم صامد عبد ابوعرابي / إدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم1 – قيس عدنان احمد / إدارة التدريب / اكاديمية الشرطة الملكية
ملازم1 – رافت ابراهيم صامد / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 – عامر احمد مصطفى / المعهد المروري الأردني
ملازم1 – يوسف احمد سالم / يُنهى الحاقه بمرتب الأمن الوقائي
ملازم1 – يحي عوض ارشيد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – عماد يوسف سالم / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – خلدون عبدالرحيم سليم / إدارة حماية الأسرة
ملازم1 – اسماعيل محمود سليم / الأمن الوقائي
ملازم1 – احمد جميل احمد / إدارة التدريب / اكاديمية الشرطة الملكية
ملازم1 – ايمن ياسر عبدالرحمن / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1 – مظهر حسين حميد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – امجد سليمان عبدالرحمن / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 – مأمون مصطفى محمود / يُلحق بالمركز الاردني الدولي
ملازم1 – محمد سليمان ابراهيم / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – موسى سلامه ارخيص / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – موفق مغير عوده / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – ابراهيم محمد صالح / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – بلال عوده عطيه / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – مأمون عبدالكريم جبريل / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – حسين ابراهيم حواج / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – ابراهيم محمد سليمان / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – خالد فليح خلف / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 – موسى محمد سالم / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 – عبدالمجيد هايل دواس / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 – عبدالله عبدالكريم صالح / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – بشار محمد عبدالله / المعهد المروري الأردني
ملازم1 – عبدالله محمد حسن / يُنهى إلحاقه بالأمن الوقائي
ملازم1 – زيد محمد عطالله / يُلحق بإدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم1 – فيصل محمد سلمان / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1 – حمود راتب ارخيص / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 – راغب علي راغب / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 – احمد محمد احمد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – محمد حسين صالح / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 – هيثم عوني علي / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – حمزه يوسف شفيق / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – ابراهيم عواد سليمان / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – غيث سعيد عبداللطيف / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – احمد ركاد احمد / إدارة حماية الأسرة
ملازم2 – احمد ايمن علي / قيادة أمن إقليم الجنوب / ويُنهى الحاقه للمرافعه
ملازم1 – جعفر بسام مصطفى / إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية
ملازم1 – علاء كمال محمد / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 – علاءالدين قاسم محمد / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 – عمير برهان محمد / يُلحق بالمركز الاردني الدولي
ملازم1 – عبدالله محمد طليفيح / إدارة حماية الأسرة
ملازم1 – طارق احمد خلف / إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر
ملازم1 – احمد سليمان مصلح / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – رائد حامد عليان / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1 – سامي احمد عبدالله / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – معاذ احمد عيد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – صهيب زياد مصطفى / إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم1 – احمد ابراهيم سرور / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 – طارق احمد عبودي / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 – محمد سلامه فليح / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 – غيث عبدالكريم درويش / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – هاشم صالح حمد الله / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – عبدالرحمن عبدالله محمد / الامن الوقائي
ملازم2 – ابراهيم محمد فارع / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – عثمان عليان حسين / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – زياد محمد سلامه / يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 – مؤيد محمد عبيد الله / يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 – شادي محمد سعد / الامن الوقائي
ملازم2 – احمد سميح سالم / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 – اياد وليد ابراهيم / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 – عبدالعزيز احمد هلال / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – جلال الدين سعد عبدالعزيز / إدارة الدعم اللوجستي/المستودعات الرئيسية
ملازم2 – احمد خضر عبدالرزاق / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – محمد احمد محمد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – طارق نصر عبدالكريم / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 – همام علي عوده / قيادة أمن إقليم الشمال ويُنهى الحاقه
ملازم2 – عايد صالح عايد / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – رائد احمد عبدالكريم / الإدارة المالية
ملازم2 – محمد صياح ابراهيم / يُنهى الحاقه بمرتب ديوان الامن العام
ملازم2 – يوسف محمد يوسف / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – مهند ابراهيم خلف / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – مهاب رضوان احمد / قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2 – ابراهيم عبدالعزيز احمد / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – عبدالله عيسى على / إدارة الابنية
ملازم2 – محمد احمد عبدالكريم / إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم2 – سليم زهير سليم / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – عبدالله هليل علي / إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2 – محمد يوسف مصباح / إدارة التنفيذ القضائي
ملازم2 – حسين محمد حسين / إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم2 – صخر عبدالرحمن عبدالمجيد / إدارة التنفيذ القضائي
ملازم2 – محمود ابراهيم محمود / قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2 – جبريل محمد نبيه مصطفى / يُلحق بإدارة الدعم اللوجستي
ملازم2 – ياسين عبدالهادي سمحان / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 – احمد عدنان احمد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – وائل عبدالفتاح جميل / يُلحق بديوان الامن العام
ملازم2 – مفيد صالح سليمان / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 – احمد حمد محمود / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – عويد عايد خلف / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 – علاء عبدالله سالم / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – حاتم عبدالله عقله / إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية
ملازم2 – مؤيد احمد فلاح / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – عمر تيسير نايف / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 – ايمن محمد عبيد / إدارة حماية الأسرة
ملازم2 – يزن احمد حسين / إدارة التنفيذ القضائي
ملازم2 – محمد عيد عوض / إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم2 – همام احمد محمد / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – بسام ابراهيم مصطفى / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – محمد عبدالله علي / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – عماد نايل عبدالله / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – انمار محمد تيسير خلف / إدارة الدعم اللوجستي
ملازم2 – محمد سليمان محمد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – احمد محمود محمد شريف / يُلحق بديوان الامن العام
ملازم2 – غازي توفيق شراري / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 – مصطفى ابراهيم محمود / إدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم2 – معاذ سليمان عبدالله / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – نضال خالد عبدالكريم / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – منذر عبدالرحيم علي / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 – حسام حسن مفلح / إدارة التنفيذ القضائي
ملازم2 – انس حامد حماد / إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية
ملازم2 – اشرف محمد امين مسعود / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – شادي قويدر احمد / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – خليفه عبدالحميد حلمي / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 – زياد محمد عوده / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – عبدالله عواد محمد / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – احمد محمد طحيطر / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – احمد مصطفى سليمان / يُلحق بإدارة حماية الأسرة
ملازم2 – فراس حسين علي / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 – صالح عواد عقيل / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – صلاح محمد محمود / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 – سمير سليمان قاسم / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – طارق ضيف الله عبدالله / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – زيد عودة نهار / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – محمد صبحي محمد / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 – هاشم محمد جميل / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – عبدالله شفيق احمد / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – طارق علي محمد / يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 – محمد خالد محمد / إدارة التنفيذ القضائي
ملازم2 – محمد طلال قاسم / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 – محمد حمدان احمد / مديرية شرطة البادية الشمالية
ملازم2 – محمد فرج عبد الكريم / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 – محمد احمد سليمان / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – علي عبد المهدي عقلة / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – عوده محمود سالم / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – حسن عبد ربه مصطفى / المركز الاردني الدولي
ملازم2 – رامي غازي عبد القادر / إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ملازم2 – بيان شعبان احمد / إدارة الرقابة والتقييم/ الرقابة
ملازم2 – مهران محمود حسين / قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 – اشرف ناجح جابر / قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2 – طلال فالح محمد / إدارة التدريب / المدينة التدريبية
ملازم2 – سهل فلاح محمد / قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 – زياد محمد عبد القادر / إدارة الدعم اللوجستي
ملازم2 – وصفي علي عبد الرحمن / إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة
ملازم2 – سيف الدين سعيد جبر / قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 – بكر نايل حطاب / قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 – يزن انور حنين / إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ملازم2 – هشام محمود سالم / قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 – عبد الرحمن هلال سليم / قيادة أمن إقليم الجنوب

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