تنقلات وإلحاقات لضباط في الأمن العام- أسماء

عمان- الغد– قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، اليوم الثلاثاء، إجراء التنقلات التالية لعدد من الضباط المذكورين تالياً:

رائد خلدون قاسم محمود قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد منذر علي محمد قيادة أمن إقليم الوسط

رائد محمد احمد سلامة إدارة الدوريات الخارجية

رائد علي شحاده عبدالقادر يٌنهى إلحاقه بإدارة الرقابة والتقييم

رائد محمود ابراهيم محمد قيادة أمن إقليم الوسط

رائد موفق جريس سليمان المعهد المروري الأردني

نقيب محمد فندي عبدالمجيد قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب فداء محمد عبدالله قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب موفق عبدالعزيز نايف قيادة لواء الصحراء الخاص

نقيب ماهر محمود علي يٌلحق بإدارة الإقامة والحدود

نقيب عماد محيسن محمد ادارة الدعم اللوجيستي/ المؤسسة الاستهلاكية/المدينة التدريبية

نقيب مخلد عبدالله مفرح قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب اسماعيل علي احمد قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب علي سالم اغديفان قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 بسام احمد عيسى قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 منى جمال سليمان إدارة العمليات والسيطرة

ملازم1 مشهور فواز عناد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 امجد سليمان عبدالرحمن يُلحق بالأمن الوقائي/

ملازم1 محمد عاصي يوسف قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 باسل هواش عبدالغني قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمد خلف بريص يٌلحق بإدارة الإقامة والحدود

ملازم1 بشار سامي عسكر يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

ملازم1 زياد راضي احمد يُلحق بالأمن الوقائي

ملازم1 معتز رضوان عبدالله إدارة العمليات والسيطرة

ملازم2 علي مصطفى اسعد يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 محمد هاني فلاح يٌلحق في مطار الملكة علياء الدولي

ملازم2 محمد احمد موسى يٌلحق بإدارة الإقامة والحدود/

ملازم2 ايمن عامر احمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 نادر فارع محسن قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 عمر معروف محمد ادارة الدعم اللوجيستي / المؤسسة الاستهلاكية

ملازم2 سليمان احمد محمد ادارة الدعم اللوجيستي / المستودعات الرئيسية

ملازم2 مصلح خلف مصلح قيادة مجموعة الفرسان

ملازم2 علاء عدنان محمد إدارة العلاقات العامه والإعلام