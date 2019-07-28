تنقلات وإلحاقات واسعة في الأمن (أسماء)

عمان- الغد- قرر مدير الأمن العام، اللواء الركن، فاضل الحمود، إجراء التنقلات والإلحاقات للضباط المذكورين على النحو التالي:

مقدم احمد عثمان حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

مقدم ايمن عبدالرحمن هليل إدارة أمن الجسور

مقدم احمد عبدالوهاب فلاح قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد يوسف محمد صالح إدارة الرقابة والتقييم / التقييم والتطوير

المؤسسي ُنهى إحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

رائد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد باسل محمد نهار إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

رائد معتز محمد صالح قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد محمد عبدالله احمد قيادة أمن إقليم الشمال

رائد ابراهيم عبدالله احمد إدارة التدريب

رائد محمد مناور جميل قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد هشام خلف سالم قيادة أمن إقليم الشمال

رائد علي احمد عبدالله قيادة شرطة البادية الملكية

رائد محمد علي سالم إدارة الدوريات الخارجية

رائد ماهرعبدالله ذياب قيادة أمن إقليم الوسط

رائد نضال احمد عبدالله قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد خالد محمود محمد إدارة الدعم اللوجستي / الصيانة

رائد علي توفيق علي قيادة أمن إقليم الشمال

رائد نورالدين عبدالله خالد إدارة مراكز الإصلاح والتاهيل

رائد اسلام عبدالكريم جديع إدارة مراكز الإصلاح والتاهيل

رائد ايمن مرزوق فليح إدارة أمن الجسور

رائد فؤاد على نجيب إدارة الدوريات الخارجية

رائد نايف عبدالله عوض قيادة شرطة البادية الملكية

رائد امجد محمد علي يُنهى إلحاقه

رائد مروان مصلح موسى إدارة عمليات حفظ السلام

رائد نبيل عقيل عيسى قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد ابراهيم محمد احمد إدارة الرقابة والتقييم

رائد طاهر قبلان عبدالله قيادة أمن إقليم الشمال

رائد راضي حسين سلامة قيادة أمن إقليم الشمال

رائد ماجد مطلق حسن قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد اشرف فايز علي قيادة شرطة البادية الملكية

رائد وائل عطاالله عبدالحميد إدارة الإقامة والحدود

رائد سامي فريد بطرس قيادة أمن إقليم الشمال

رائد محمد قاسم محمد قيادة أمن إقليم الشمال

رائد فراس حران سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة / ويُنهى الحاقه

رائد محمد ضيف الله سعد قيادة أمن إقليم الوسط

رائد حسام عمر محمد قيادة أمن إقليم الوسط

رائد غاندي فايز داود إدارة الإقامة والحدود

رائد سليمان محيل الهيلم إدارة العمليات والسيطرة / وحدة الواجبات الميدانية

رائد نوفان سليمان سلامة إدارة أمن الجسور

رائد خالد خلف محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

رائد ليث ثلجي عياده إدارة الدوريات الخارجية

نقيب عزالدين محمد ابراهيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب سمير صالح عبدالقادر قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب كامل محمد علي قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب ابراهيم علي عبدالله إدارة المشتريات

نقيب مصطفى احمد فالح قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب علي محمود عواد قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب اشرف حسين ذيب قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب قاسم ظاهر احمد قيادة أمن إقليم الوسط / ويبقى ملحقاً للمرافعه

نقيب رائد خلف حسن قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب يونس عواد احمد قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب صالح سمير محمد قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب انس فايز محمود قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب محمد عايد قفطان إدارة الرقابة والتقييم

نقيب حسن ابراهيم عيد قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب احمد قاسم محمد إدارة العمليات والسيطرة / وحدة الواجبات الميدانية

نقيب محمد ابراهيم فواز إدارة البحث الجنائي

نقيب عمر احمد السليم الإدارة الملكية لحماية البيئة

نقيب خالد فايز خالد قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب عامر عبدالحميد عمر قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب خليل حسين خليف قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب عاهد ابراهيم احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب طه محمد سليمان إدارة الدوريات الخارجية

نقيب محمدخير عبدالرحمن محمد قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب فؤاد محمد سالم قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب رائد ابراهيم عطيه قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب شادي جمال نايف ديوان الأمن العام

نقيب رمضان علي ربيع قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب محمد باير أحمد إدارة مكافحة المخدرات / ويبقى ملحقاً

نقيب امجد مبارك فلاح قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب محمد سامي محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب لافي حمد محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب محمد احمد خالد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب غسان عطا دروبي إدارة العمليات والسيطرة/الاسناد العملياتي/ويُنهى إلحاقة بالمركزالأردني الدولي

نقيب عدي امجد احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب معتز محمد عبدالسلام قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب انس ابراهيم عبدربه إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقيب سامر هاشم فلاح إدارة المختبرات والأدلة الجرمية

نقيب محمد تركي علي قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب انس محمد اسامه احمد قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب رائد طلال يونس قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب فراس احمد محمود يُنهى إلحاقه

نقيب عماد احمد محمد قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب هاني عقله خلف قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب امجد محمد احمد قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب صالح يوسف سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة / ويٌنهى إلحاقه بإدارة البحث الجنائي

نقيب اصفهان عبدالسلام حمدان إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 محمد طلال عبدالله إدارة التدريب

ملازم1 محمود محمد فالح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 جعفر فيصل فلاح قيادة أمن إقليم الشمال / ويُنهى إلحاقه بإدارة البحث الجنائي

ملازم1 محمد غسان عبدالفتاح قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمد عوض زايد يُلحق بإدارة الرقابة والتقييم

ملازم1 احمد عطالله مفلح قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 عادل خليل عبدالرزاق قيادة أمن إقليم العاصمة/ ويُنهى إلحاقة بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 خلدون حابس عواد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 محمد خلف موسى إدارة البحث الجنائي/ ويُنهى لإلحاقة بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 علي سلامه علي قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 موفق حسن محمود قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 علي محمد احمد إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 فايز محمد عبدالرحمن قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 عماد يوسف سالم إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 حسين محمد سليمان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 خلدون خلف عامر قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 وصفي حيدر خليل يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 وليد نمر سليمان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 فايز ضاحي مطلب إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد علي خالد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 فراس محمد عمر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 احمد علي عيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 احمد حسني محمود قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 ناصر يوسف محمد إدارة مكافحة المخدرات / ويبقى ملحقاً

ملازم1 عصام يحيى عبدالغني قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 اسماعيل ابراهيم سليمان إدارة التدريب / ويبقى ملحقاً

ملازم1 شهوان عبدالجليل احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 علي محمد فرحان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 فارس سليمان عايد إدارة السير

ملازم1 محمد مصطفى احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 صالح محمد سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 احمد علي عارف قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 محمد سعدي عبدالله قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً

ملازم1 عبدالعزيز عايد سلامه إدارة التدريب / ويبقى ملحقاً

ملازم1 معتز خليفه محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 يزن خلف محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 فادي فالح محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مصعب عصري فواز قيادة أمن إقليم الوسط / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 عوض مهلي عوض قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 يوسف مصطفى حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فادي خالد عيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ايهاب محمد موسى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 رامي عايش سليمان قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 امجد محمد حسن قيادة شرطة البادية الملكية / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 رعد محمد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عبدالله محمد مصطفى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد علي صالح قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 علي مطر وزان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 تأيد محمد احمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 فادي نايل صالح إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 احمد عبدالمعطي محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 وسيم وصفي عقله إدارة السير

ملازم1 عبدالله غالب احمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 مراد مصطفى فارس قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 حسين علي سليمان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 جميل عبدالله جميل قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً للمرافعه

ملازم1 ايمن حسن محمد إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ملازم1 انس محمدفؤاد احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 عمر عبدالعزيز علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 احمد جبر عبدالفتاح قيادة مجموعة الفرسان/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي ملازم1 احمد سليمان احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمود محمد فهد إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ملازم1 علي سليمان محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد حسين محيسن إدارة المشتريات

ملازم1 رائد مصطفى محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 فهد محمد عقايل قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 ناصر نايف حمود قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 مهند عبدالحافظ سليم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ضرار قاسم رضوان إدارة السير

ملازم1 علي احمد مرزوق قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمد قاسم علي قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 حسن موسى العلي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 صالح عاطف سالم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 حسين فندي احمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 عدنان نزير عقيل قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 مطيع علي مطلق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / ويبقى ملحقاً بإدارة عمليات حفظ السلام-دارفور

ملازم1 محمد احمد عبدالمجيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل /ويُنهى إلحاقه بإدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 علي عشوي زيتون إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فهد مسند مفضي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 تيسير عبدالقادر سليمان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمد سليمان رشيد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 خلدون شتيوي علي إدارة التدريب

ملازم1 رعد عيسى شحاده قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 عمر صالح طعمه إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 مازن محمد خالد إدارة الدعم اللوجستي / الصيانة/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 رامي محمود علي قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 محمد احمد فضيل قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 ماهر صايل سالم إدارة التنفيذ القضائي/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 عمرو احمد منصور إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 علي سليمان حسن قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 حاتم محمد عبدالرحيم إدارة العلاقات العامة والإعلام

ملازم1 مهنى احمد غيث إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عبدالله فهيد خليل قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 حمزه خلف علي قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 محمد يونس احمد إدارة الدعم اللوجستي / مطبعة الأمن العام/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 احمد محمد ضيف الله إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 امين احمد علي إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 مميز حسين فالح قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 علي يوسف مصبح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عبدالناصر محمود عثمان إدارة التدريب / ويبقى ملحقاً بإدارة عمليات حفظ سلام – دارفور

ملازم1 محمد نعيم عبداللطيف إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ملازم1 مهند ابراهيم عبدالرحمن قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 عمر سليمان جميل قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 رافع سليم حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 انور عقاب احمد إدارة الشرطة السياحية

ملازم1 شادي محمد سعد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 حازم عليان سعيد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 انس سامي عبدالعزيز إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 سامر عصام ثلجي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 خالد عوض سالم إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 عدنان قاسم محمد قيادة أمن إقليم الشمال/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 ياسين محمد يوسف قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمد خالد محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 عاطف عبدالكريم عيسى قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 ايمن محمد فنطول قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 ياسر عبدالمجيد موسى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 سليمان سليم سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 خالد نايف عبدالرحمن قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 نضال انور حمزه إدارة أمن الجسور / ويبقى ملحقاً بإدارة عمليات حفظ سلام – مالي

ملازم1 هادي محمد حسين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 جعفر هليل محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 صدام حسين موسى قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 علاء عبدالله زيدان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 علي احمد ابراهيم قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 خالد شاهر ابراهيم قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 صايل ماجد ضبعان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 علي ابراهيم حسن قيادة أمن إقليم الشمال/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب

ملازم2 خالد قاسم محمد قيادة لواء الصحراء الخاص/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 فارس احمد محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 سليمان سليم سليمان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 مصطفى احمد عبدالعزيز قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 قتيبه جمال نايف إدارة السير

ملازم2 وائل عبدالنبي سليم قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 فؤاد عبدالرحيم مثقال قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 سامي محمود خليل قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 عمر مرزوق مفلح إدارة عمليات حفظ السلام / ويبقى ملحقاً

ملازم2 خالد محمد هلال قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 خالد محمد احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 علاءالدين محمدسعيد مصطفى قيادة أمن إقليم الجنوب / ويُنهى إلحاقه بإدارة شرطة الأحداث

ملازم2 وليد هاني خير الدين قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 اشرف المثنى عبد الحافظ قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 حمزه احمد مصطفى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 احسان سليمان فيصل إدارة العمليات والسيطرة

ملازم2 علي شفيق علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 لؤي محمد عجاج إدارة المعلومات الجنائية

ملازم2 فيصل ابراهيم سعود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمود هاني محمود قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 قصي مروان احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 عامر محمد عبدالكريم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 بلال مخلد سليم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 فؤاد خالد سالم قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 عدي محمد نصار إدارة الرقابة والتقييم / الرقابة/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 محمد امين عبد الرحيم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمود احمد سلمان قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 نعمان محمد نعمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 احمد هشام محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 خالد فواز صياح قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 قاسم محمد فهد قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2 بدر هاني رضوان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 “محمد مشهور” طه محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 محمد عبدالحميد عبدالكريم الأمن الوقائي/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 صلاح هلال مقبول إدارة الشرطة السياحية/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 اكرم هلال مصطفى قيلدة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 عبدالعزيز عايد سلامه إدارة التدريب / ويبقى ملحقاً

ملازم1 معتز خليفه محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 يزن خلف محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 فادي فالح محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مصعب عصري فواز قيادة أمن إقليم الوسط / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 عوض مهلي عوض قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 يوسف مصطفى حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فادي خالد عيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ايهاب محمد موسى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 رامي عايش سليمان قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 امجد محمد حسن قيادة شرطة البادية الملكية / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 رعد محمد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عبدالله محمد مصطفى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد علي صالح قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 علي مطر وزان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 تأيد محمد احمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 فادي نايل صالح إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 احمد عبدالمعطي محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 وسيم وصفي عقله إدارة السير

ملازم1 عبدالله غالب احمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 مراد مصطفى فارس قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 حسين علي سليمان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 جميل عبدالله جميل قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً للمرافعه

ملازم1 ايمن حسن محمد إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ملازم1 انس محمدفؤاد احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 عمر عبدالعزيز علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 احمد جبر عبدالفتاح قيادة مجموعة الفرسان/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي ملازم1 احمد سليمان احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمود محمد فهد إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ملازم1 علي سليمان محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمد حسين محيسن إدارة المشتريات

ملازم1 رائد مصطفى محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 فهد محمد عقايل قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 ناصر نايف حمود قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 مهند عبدالحافظ سليم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ضرار قاسم رضوان إدارة السير

ملازم1 علي احمد مرزوق قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمد قاسم علي قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 حسن موسى العلي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 صالح عاطف سالم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 حسين فندي احمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 عدنان نزير عقيل قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 مطيع علي مطلق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / ويبقى ملحقاً بإدارة عمليات حفظ السلام-دارفور

ملازم1 محمد احمد عبدالمجيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل /ويُنهى إلحاقه بإدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 علي عشوي زيتون إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فهد مسند مفضي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 تيسير عبدالقادر سليمان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمد سليمان رشيد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 خلدون شتيوي علي إدارة التدريب

ملازم1 رعد عيسى شحاده قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 عمر صالح طعمه إدارة الإقامة والحدود

ملازم1 مازن محمد خالد إدارة الدعم اللوجستي / الصيانة/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 رامي محمود علي قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 محمد احمد فضيل قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 ماهر صايل سالم إدارة التنفيذ القضائي/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 عمرو احمد منصور إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 علي سليمان حسن قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 حاتم محمد عبدالرحيم إدارة العلاقات العامة والإعلام

ملازم1 مهنى احمد غيث إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عبدالله فهيد خليل قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 حمزه خلف علي قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 محمد يونس احمد إدارة الدعم اللوجستي / مطبعة الأمن العام/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 احمد محمد ضيف الله إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 امين احمد علي إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 مميز حسين فالح قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 علي يوسف مصبح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عبدالناصر محمود عثمان إدارة التدريب / ويبقى ملحقاً بإدارة عمليات حفظ سلام – دارفور

ملازم1 محمد نعيم عبداللطيف إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ملازم1 مهند ابراهيم عبدالرحمن قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 عمر سليمان جميل قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 رافع سليم حسن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 انور عقاب احمد إدارة الشرطة السياحية

ملازم1 شادي محمد سعد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 حازم عليان سعيد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 انس سامي عبدالعزيز إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 سامر عصام ثلجي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 خالد عوض سالم إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1 عدنان قاسم محمد قيادة أمن إقليم الشمال/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 ياسين محمد يوسف قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمد خالد محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 عاطف عبدالكريم عيسى قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 ايمن محمد فنطول قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 ياسر عبدالمجيد موسى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 سليمان سليم سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم1 خالد نايف عبدالرحمن قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 نضال انور حمزه إدارة أمن الجسور / ويبقى ملحقاً بإدارة عمليات حفظ سلام – مالي

ملازم1 هادي محمد حسين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 جعفر هليل محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 صدام حسين موسى قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 علاء عبدالله زيدان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 علي احمد ابراهيم قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 خالد شاهر ابراهيم قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 صايل ماجد ضبعان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 علي ابراهيم حسن قيادة أمن إقليم الشمال/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب

ملازم2 خالد قاسم محمد قيادة لواء الصحراء الخاص/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 فارس احمد محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 سليمان سليم سليمان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 مصطفى احمد عبدالعزيز قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 قتيبه جمال نايف إدارة السير

ملازم2 وائل عبدالنبي سليم قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 فؤاد عبدالرحيم مثقال قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 سامي محمود خليل قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 عمر مرزوق مفلح إدارة عمليات حفظ السلام / ويبقى ملحقاً

ملازم2 خالد محمد هلال قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 خالد محمد احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 علاءالدين محمدسعيد مصطفى قيادة أمن إقليم الجنوب / ويُنهى إلحاقه بإدارة شرطة الأحداث

ملازم2 وليد هاني خير الدين قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 اشرف المثنى عبد الحافظ قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 حمزه احمد مصطفى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 احسان سليمان فيصل إدارة العمليات والسيطرة

ملازم2 علي شفيق علي قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 لؤي محمد عجاج إدارة المعلومات الجنائية

ملازم2 فيصل ابراهيم سعود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 محمود هاني محمود قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 قصي مروان احمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 عامر محمد عبدالكريم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 بلال مخلد سليم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 فؤاد خالد سالم قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 عدي محمد نصار إدارة الرقابة والتقييم / الرقابة/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 محمد امين عبد الرحيم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمود احمد سلمان قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 نعمان محمد نعمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 احمد هشام محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 خالد فواز صياح قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 قاسم محمد فهد قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2 بدر هاني رضوان قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 “محمد مشهور” طه محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 محمد عبدالحميد عبدالكريم الأمن الوقائي/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 صلاح هلال مقبول إدارة الشرطة السياحية/ ويُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي

ملازم2 اكرم هلال مصطفى قيلدة أمن إقليم العاصمة