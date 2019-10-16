تنقلات وإلحاقات واسعة في الأمن العام (أسماء)

عمان- الغد- قرر مدير الأمن العام، اللواء الركن فاضل الحمود، اليوم الأربعاء، إجراء التنقلات والإلحاقات التالية لعدد من الضباط:

رتبة مقدم:

– ​​فراس حسين سليمان ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​ابراهيم احمد حمدان ​​إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل

– ​​سامر سمير الياس ​​إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية

– ​​احمد محمود سعيد ​​إدارة العمليات والسيطرة / مركز الإدارة

رتبة رائد:

– رائد​​ محمد احمد ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​محمود حسين محمد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​احمد حمد محمد ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​طارق خالد عطيوي ​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​عكرمه عبدالله محمد ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​عوني عزت حسن ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​مصعب تيسير عطوي ​​إدارة الدوريات الخارجية

– ​​علي خلف عايد​​إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر

– ​​محمد محمد سليم ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​احمد علي احمد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​هشام نايف حمدان ​​إدارة شرطة الأحداث

– ​​موفق عبدالرحمن نصرالله ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​عمر سالم رضوان ​​قيادة أمن إقليم الوسط

رتبة نقيب:

– ​​فاهد صالح عبدالحفيظ ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​بكر ياسر سالم ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​محمد جمال حامد ​​إدارة الدعم اللوجستي / الصيانة

– ​​حمزه علي حمدان ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​احمد قاسم محمد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​احمد فتحي عبدالحميد ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​عبدالرؤوف احمد محمد ​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​طارق سليمان موسى​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​عمر علي محمود ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​حسام غازي ضيف الله ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​هاني فواز محمد ​​إدارة التدريب / المدينة التدريبية

– ​​اسامه فلاح هاشم ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​مهند محمد فارس ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​حمد قاسم محمد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​شوكت حسين نور ​​إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

– ​​محمد صالح عبدالكريم ​​إدارة التدريب / المدينة التدريبية

– ​​محمد فتحي محمد ​​إدارة التدريب / المدينة التدريبية

– ​​محمود حميد محمود ​​إدارة الإقامة والحدود

– ​​عوده علي سعود ​​إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية

رتبة ملازم أول:

– يحيى صبحي محمد علي ​​إدارة السير

– ​​خالد علي خريوش​​قيادة أمن اقليم الشمال

– ​​سفيان حسين عمر ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​احمد ياسين سالم ابراهيم ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​احمد علي عوده ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​انس محمد سلام ​​إدارة الإفتاء والإرشاد الديني

– ​​سيف الدين ممدوح طاهر ​​إدارة التدريب

– ​​جراح ابراهيم محمد ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​بدر ابراهيم صالح ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​طارق علي محمود ​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​راشد محمود عايد ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​هشام احمد عياده ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​صالح عبيدالله خلف ​​يُلحق بإدارة الموارد البشرية

– ​​علاء عواد توفيق ​​إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

– ​​بلال محمود ساري ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​صلاح عقله سالم ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​رامي سالم عبدالهادي ​​يُنهى إلحاقه بإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر

– ​​ابوعبيده صالح عبدالله ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​ابراهيم احمد عبدالمهدي ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​فراس يوسف احمد ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​سالم سامي يوسف ​​إدارة الشرطة العربية والدولية

– ​​مهند صايل سالم ​​إدارة التدريب / أكاديمية اشرطة الملكية

– ​​مسعاف محمد سالم ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​احمد نصرالدين احمد ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​حسين احمد حسين ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​حازم ناصر فارس ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​عبدالرحمن محمدعدنان احمد​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​عبدالله محمد مطلب​​يُلحق بإدارة البحث الجنائي

– ​​عبدالله زياد علي​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات / ويُبقى ملحقاً للمرافعة بالاضافة لعمله

– ​​محمود عبدالحليم محمود​​يُلحق بإدارة البحث الجنائي

– ​​عبدالله ابراهيم سلامة​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​احمد سليمان سالم​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​فادي زياد محمد سعيد​​قيادة أمن إقليم العاصمة / ويبقى ملحقاً للمرافعه

– ​​اياد حامد علي​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​ رائد فايز حسن ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​اسامه سعيد عيسى ​​يُنهى الحاقه بالامن الوقائي

– ​​محمود عبدالكريم مفرج ​​إدارة حماية الأسرة / ويُنهى إلحاقه بإدارة شرطة الأحداث

– ​​قصي سعيد عبدالرحمن​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​وليد عوده ابراهيم القلانزه​​إدارة عمليات حفظ السلام

– ​​عمر ابراهيم محمد ​​إدارة عمليات حفظ السلام

– ​​حمدان احمد حمدان ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​محمد غصاب محمد ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​صالح خالد سلامه ​​قيادة لواء الصحراء الخاص

– ​​عبدالرحمن عبدالله موسى​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​عماد عايد عوده ​​ديوان الأمن العام

– ​​محمد حمدان عقله ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​معين تركي غانم ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​محمد منير احمد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​عبدالكريم سالم ابراهيم ​​يُنهى إلحاقه بمعسكر مديرية الأمن العام

– ​​احمد محمد قليل ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​عمر محمد عبدالله ​​إدارة السير

– ​​موسى يوسف محمد ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​معاذ محمد عبدالله ​​المعهد المروري الأردني

– ​​فارس عبدالكريم مدشر​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​ايهاب سمير احمد ​​يُنهى إلحاقة بالأمن الوقائي

– ​​معن سليمان عبدالرحمن ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​محمد خليل سالم ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​محمد علي عبدالرحمن ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​محمد جابر عبدالله ​​إدارة البحث الجنائي

– ​​علي محمد عبد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​برق ادريس عواد ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​حمزه فيصل حمدان ​​قيادة لواء الصحراء الخاص

– ​​عروة عبدالمهدي خليل​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​محمد نبيل عمر ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​يوسف سلمان علي ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​محمد ظاهر موسى ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​ رائد محمد حميدان ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​صالح محمود عبدالقادر ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​محمد عبدالحافظ راشد ​​إدارة عمليات حفظ السلام

– ​​عصام محمود عارف ​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​محمد عادل نايف ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​حمزه خلف حمدان ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​نشات تيسير محمد ​​قيادة لواء الصحراء الخاص / وينهى إلحاقه بإدارة عمليات حفظ السلام

– ​​علاء احمد صالح ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​عبدالحميد فضيان عابد ​​يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

– ​​مؤيد موسى فرحان ​​إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية

– ​​رائد محمد صادق ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​عمر عيد رفيفان ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​احمد كامل محمد ​​ديوان الأمن العام

– ​​شادي زعل عبدالرحيم ​​إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

– ​​نضال وحيد جعفر ​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​زيد محمود هليل ​​إدارة ترخيص السواقيين والمركبات

– ​​مهند حسن علي ​​إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

– ​​رياض عبدالكريم علي ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​رائد خالد احمد ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​محمد احمد سليم ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​عبدالله يوسف عباس ​​إدارة شرطة الأحداث

– ​​مازن احمد محمد ​​إدارة الدوريات الخارجية

– ​​بلال عمر علي ​​يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

– ​​هاشم فرحان احمد ​​يُلحق بإدارة البحث الجنائي

– ​​بسام ابراهيم مصطفى ​​يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

– ​​احمد محمد احمد ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​خليل غالب يوسف ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​ليث احمد عبدالرحيم ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

رتبة ملازم ثاني:

– ​​فراس هاني رشدي ​​إدارة الدوريات الخارجية

– ​​محمد بسام خليل ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​طارق علي هلال ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​خالد محمد علي ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​زيد راضي حمدان ​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​وجدي يوسف احمد ​​يُلحق بإدارة البحث الجنائي

– ​​ياسين محمود ياسين ​​إدارة الشرطة السياحية

– هيثم علي محمود ​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​جعفر ناجي عبد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​اشرف هيثم عطاالله ​​إدارة الدوريات الخارجية

– ​​حمزه ناصر عايض ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​يزن مصطفى موسى ​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​عمر خيرو محمد ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​ناصر محمد عقله ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​ابراهيم عناد صباح ​​قيادة مجموعة الفرسان

– ​​فادي مصطفى عقيل ​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​احمد خلف محمد ​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​خالد راكان فياض ​​إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

– ​​فراس احمد محمد ​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​بدر فهد عايد​​يُنهى إلحاقه بالأمن الوقائي

– ​​عبدالله عمر عبدالله​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​عويد عوض عيد​​إدارة الشرطة السياحية

– ​​محمد عبدالحميد سعيد​​إدارة العمليات والسيطرة / الإسناد العملياتي

– ​​ضيف الله محمد عيسى​​المعهد المروري الأردني

– ​​سامر عوده احمد​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​ليث طلاق محمد​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​علي مصطفى يوسف​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​فواز سالم ذيب​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​انس مسلم حرب​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​ابراهيم خليفه حرب​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​عبدالله محمدخير هشام​​إدارة الشرطة العربية والدولية

– ​​احمد حسن حميد​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​ابراهيم جميل سلمان​​يُلحق بالمركز الأردني الدولي

– ​​حسام غازي فلاح​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​احمد حسين علي​​إدارة الدوريات الخارجية

– ​​عمر ابراهيم عطا الله​​إدارة السير

– ​​صايل حسن عيد​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​عامر صالح عبدالله​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​عبدالله فالح عبد الرحيم​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​طه علي سلمان​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​كامل علي احمد​​إدارة الدعم اللوجستي

– ​​حاتم محمد علايا​​المعهد المروري الأردني

– ​​رضوان محمود سالم​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​محمد حسن عبدالله​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​عبدالله حسين حمد​​قيادة أمن إقليم الوسط

– ​​سليمان علي عوده​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​احمد حربي سعيد​​إدارة المختبرات والأدلة الجرمية

– ​​محمد عبدالله محمد​​إدارة الدعم اللوجستي / مطبعة الأمن العام

– ​​احمد محسن علي​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​فرحان غازي فرحان​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​محمود سليمان عبدالله​​المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

– ​​قصي محمد احمد​​إدارة الدعم اللوجستي

– ​​نبيل شكري بشير​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​بكر سليمان علي​​إدارة الإقامة والحدود

– ​​ربيع عبدالرحمن محمد​​قيادة أمن إقليم الشمال

– ​​ناهد احمد خلف​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​انس فتحي رضوان​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​ماجد حمدي عواد​​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

– ​​وسام فواز سلامه​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​مسلم ضيف الله مسلم​​قيادة أمن إقليم العاصمة

– ​​بلال احمد خلف​​قيادة أمن إقليم الجنوب

– ​​ماهر حابس علي​​إدارة العلاقات العامه والإعلام

– ​​بلال محمد عايد​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​مؤيد محمد مصطفى​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​صالح عبدالكريم يوسف​​إدارة التدريب

– ​​عمر فتحي محمد​​قيادة شرطة البادية الملكية

– ​​موفق سليمان سالم​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

– ​​زياد زكي عيد​​قيادة لواء الصحراء الخاص

– ​​جعفر ناصر محمد​​إدارة أمن الجسور

– ​​علي لطفي علي​​إدارة أمن الجسور

– ​​مؤيد جلال سعد​​إدارة الدوريات الخارجية

– ​​يوسف محمد عطا​​قيادة أمن إقليم الشمال