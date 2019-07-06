تنقلات وإلحاقات وتعيينات واسعة في الأمن العام (أسماء)

عمان- الغد- قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والإلحاقات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً:

عميد تامر سليم ذياب قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مديراً

عقيد منهل هاني يعقوب إدارة الموارد البشرية / مديراً بالإنابة

عقيد ركن زيد عبدالحميد عبدالعزيز إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر / مديراً بالإنابة

عقيد ركن فيصل مفلح حمدان إدارة التدريب / الأمانه العامة للإتحاد الرياضي / أميناً عاماً بالإنابة

عقيد عطاالله عايد هدهود قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبيه / مديراً بالإنابة

عقيد شرحبيل احمد سلامه قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة الكرك / مديراً بالإنابة

عقيد عماد محمد سليمان إدارة المعلومات الجنائية / مديراً بالإنابة

عقيد ركن اسماعيل احمد الصغير عقيل إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية / امراً بالإنابة

عقيد شاهر حمدان غيث قيادة شرطة البادية الملكية /مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً بالإنابة

عقيد “محمد ثائر” عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الشمال /مديرية شرطة المفرق / مديراً بالإنابة

عقيد اياد عبدالكريم عبدالعزيز إدارة العلاقات العامه والإعلام / مديراً بالإنابة

عقيد ناصر موسى ناصر قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بالإنابة بالإضافة لعملة

عقيد رائد علي توفيق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / الإسناد العملياتي / مساعداً

عقيد سفيان فارس عبدالله قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً

عقيد احمد عطاالله سالم إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام / رئيساً بالإنابة

عقيد ناصر عبدالكريم حمدان قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً

عقيد علي عبدالسلام سالم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / نائباً

عقيد حسام صايل عبدالكريم قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً

عقيد محمد عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة العقبة / نائباً

عقيد وصفي احمد خلف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / نائباً

عقيد مجدي شاهر مفلح قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً

عقيد تامبي “محمد زكي “عبدالله إدارة الموارد البشرية / القائمة المؤقتة يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

عقيد محمد علي ابراهيم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً

عقيد ركن محمد عبدالمجيد محمد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مساعداً

عقيد اسماعيل سليمان اسماعيل مديرية القضاء الشرطي/ ويُنهى إلحاقه

عقيد ركن مازن محمد فرحان قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً

عقيد رعد عبدالرحيم يوسف قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً

عقيد ركن رافت ابراهيم جميل إدارة الرقابة والتقييم

عقيد محمد علي احمد إدارة العلاقات العامه والإعلام

عقيد عمر خليفه حرب قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / مساعداً

عقيد زياد محمود عبدربه إدارة الرقابة والتقييم

عقيد حاتم عبدالكريم يونس قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد/ مساعداً

عقيد محمود عبدالكريم احمد قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً

عقيد فواز فرحان عيد قيادة أمن إقليم الوسط

عقيد غازي محمد عبدالرحمن قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / مساعداً

عقيد عبدالرحمن حمد سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد طارق محمد حمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد منى احمد عبدالله تُلحق بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل النساء رئيساً بالإنابة

عقيد صهيب حسين محمود إدارة الموارد البشرية / شؤون الأفراد

عقيد نواف راشد خضر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

مقدم فراس ناصر محمود قيادة أمن إقليم الجنوب

مقدم دلال محمد غازي معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية / رئيساً بالإنابة

مقدم محمد زعل موسى إدارة الرقابة والتقييم

مقدم نبيل يوسف عبدالمهدي الأمن الوقائي / ويُنهى إلحاقه

مقدم وائل فضل ابراهيم إدارة الإقامة والحدود

مقدم اسامه علي سليم إدارة البحث الجنائي

مقدم رامي خيرالدين محمد قيادة أمن إقليم العاصمة

مقدم ركن عماد احمد مجلي إدارة الإقامة الحدود

مقدم وصفي حسين علي إدارة الشرطة السياحية

رائد بسام محمد ربيع إدارة الإقامة والحدود

رائد محمد شريف محمد قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد عبدالوهاب احمد عايد قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد سالم سليمان سالم قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد صلاح داود موسى قيادة أمن إقليم العاصمة

رائد جعفر يوسف عداد قيادة مجموعة الفرسان

رائد امجد علي عبيدالله إدارة حماية الأسرة

رائد تيسير غالب احمد إدارة عمليات حفظ السلام

رائد عبدالكريم نجيب عثمان إدارة التخطيط والتعاون الدولي

رائد عطاالله محمد عبد إدارة حماية الأسرة

رائد محمد شفيق ساري إدارة شرطة الاحداث

رائد محمد سليمان مفلح يُلحق بإدارة حماية الأسرة

رائد وليد محمد احمد قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد محمد مشرف شامان قيادة أمن إقليم الوسط

رائد صهيب مروان محمد قيادة أمن إقليم الوسط

رائد محمد فرحان عيسى إدارة حماية الأسرة

نقيب عمر جعفر خليل قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب سامح صالح رشيد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ويبقى ملحقاً

نقيب علي سالم علي قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب احمد ابراهيم علي إدارة السير

نقيب علاء موسى محمد قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب رياض عايد عيسى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب محسن محمد حسين قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب احسان حمدالله مفضي قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب اسامه محمد فرحان قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب وليد موسى احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ويُنهى إلحاقه بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

نقيب ضيف الله حويل نهار قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب وائل حسين فؤاد قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب حسين جابر مصطفى إدارة الدعم اللوجستي / مطبعة الأمن العام

نقيب محمد احمد طالب إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب محمد حمدان فاعور إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب محمد عواد سعد قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب حازم وحيد احمد قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب خالد ابراهيم يوسف قيادة أمن إقليم الشمال / ويُنهى إلحاقه بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

نقيب محمد اسماعيل جميل قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب ياسين كايد محمد قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب علي سهيل علي قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب محمد احمد عيسى إدارة السير

نقيب تيسير تركي عبدالله قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب خلف سويلم سالم قيادة أمن إقليم الجنوب

نقيب فارس خالد سعود يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

نقيب احمد عبدالمهدي محمد قيادة مجموعة الفرسان

نقيب عبدالسلام ابراهيم عبدالسلام إدارة العمليات والسيطرة/ السيطرة

نقيب معاويه علي سلامه قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب ابراهيم عبد مفضي قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب علاء ياسر صالح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب مصطفى رجا ابراهيم قيادة شرطة البادية الملكية / وينهى الحاقه بقيادة لواء الصحراء الخاص

نقيب عامر احمد محمد قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

نقيب حسن سليمان حسن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقيب لؤي مصطفى محمود إدارة الأبنية

نقيب سليمان محمود محمد إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر

نقيب علاءالدين احمد شلاش قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب حازم محمد رشيد قيادة أمن إقليم العاصمة / ويبقى ملحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

نقيب شاهر عارف عبدالقادر قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب وليد عبدالرزاق حسين قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب اشرف سليم ابراهيم إدارة العمليات والسيطرة/ السيطرة

نقيب معتز عادل مصطفى قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 سليم محمد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عماد محمد فرحان قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 سويلم اسماعيل سويلم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 رائد احمد محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 محمود يوسف محمد قيادة أمن إقليم العاصمة / ويُنهى إلحاقه بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 ابراهيم عبدالحميد محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 ابراهيم عاطف يوسف قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 عادل مطر شحاده قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 شريف مصطفى محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 خالد علي خريوش قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 عدي علي ارشود إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 محمود عبدالله محمد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

ملازم1 خالد احمد محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 ضياءالدين فواز عبدالمالك إدارة العلاقات العامة والإعلام

ملازم1 فراس احمد محمد قيادة أمن إقليم العاصمة / ويُنهى إلحاقه بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 محمد عيسى محمود قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 تيسير علي صالح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 سرور رشاد محمود قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 شادي نورزاد عوض قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 رمزي حسين احمد إدارة الدعم اللوجستي

ملازم1 علاء محمود حسن قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمد ابراهيم اسماعيل قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 شافع صايل جميل قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 محمدنور احمد سلامه قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 ماجد فياض سالم قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 احمد سعدالدين عبدالرحيم إدارة التخطيط والتعاون الدولي

ملازم1 احمد صالح جروح قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 طارق علي محمود قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمد ياسين عبدالرحمن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 مأمون مصطفى محمود قيادة أمن إقليم الشمال / ويبقى ملحقاً بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 محمدخير صبحي عبدالله إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 فراس عبدالحفيظ حماد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عاهد احمد موسى قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 مالك “محمد جمال الدين” “محمد علي” قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 احمد ناصر نجم إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 بلال محمود ساري قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 عماد تيسير ضيف الله قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 اياد ابراهيم احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 عماد احمد موسى قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 نايل نايف صحن قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 خالد حجازي ابراهيم قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 حميدان محمد حماد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 جعفر يوسف احمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 محمد حسين محمد قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 محمد عبدالهادي محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 شهاب محمود علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 وليد سليمان سالم قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 خلف كمال خليف قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 خلف صبحي خالد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 رائد عبدالله رجب قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 محمد عواد حامد يُنهى إلحاقه بإدارة الشرطة السياحية

ملازم1 احمد سعيد فايز يوسف الأمن الوقائي

ملازم1 سامي علي خالد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 عطاالله فهاد محمد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 الاء احمد عبدالسلام إدارة الشرطة النسائية ويُنهى إلحاقها بقيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 عبدالله عبدالقادر فلاح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 بسام فرحان بخيت قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 رافت وليد صالح قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمد سعد موسى قيادة أمن إقليم العاصمة/ويبقى ملحقاً بالقضاء الشرطي للمرافعه محكمة بداية شمال عمان

ملازم1 معاذ ناصر خليف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 حموده حسين محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 احمد عبدالحميد فرحان إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 فادي مشهور حمدان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 بلال احمد محمد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمود أنور احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 اسامه سعد علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1 فاضل توفيق محمد قيادة أمن إقليم الشمال / ويُنهى إلحاقه بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم1 احمد مسلم محمد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 زيد محمد عطالله إدارة الشرطة العربية والدولية

ملازم1 جلال سعدون عبدالحليم إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 ابراهيم علي عوض قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 محمد خالد عارف يٌلحق بإدارة مكافحة المخدرات / ويُبقى ملحق بالقضاء الشرطي للمرافعه – محكمة بداية العقبة

ملازم1 عبدالله محمد ابراهيم قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 احمد عوض لافي قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 انس غازي خليف إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 طارق علي سلامه يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 محمود عبدالكريم مفرج يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 محمد سامي نهار إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 طارق صالح كريم قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 معتز ابراهيم سلامه إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 حسام جهاد علي فندق وشاليهات الامن العام

ملازم1 علي احمد محمود قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 لؤي عزام حسين قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 محمد احمد حمد إدارة السير ويُنهى إلحاقه بإدارة العمليات والسيطرة

ملازم1 رافت عايد عقلة إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 وسام عيسى عقله إدارة السير

ملازم1 محمد علي حمدان إدارة السير

ملازم1 عمار فايز مصطفى إدارة السير

ملازم1 ليث علي سالم إدارة السير

ملازم1 شكري عامر شكري إدارة السير

ملازم1 احمد عايد سلمان يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 عثمان سعود كريم إدارة السير

ملازم1 سالم حامد سالم إدارة السير

ملازم1 صهيب جعفر محمود إدارة السير

ملازم1 حاكم فالح ناصر إدارة السير

ملازم1 بدر نايل مخضر إدارة السير

ملازم1 محمد خير محمود مصطفى يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 حسام جمعه عياده إدارة السير

ملازم1 سعد محمد حمد يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 عدي ناصر محمد إدارة السير

ملازم1 ايمن احمد محمد يُلحق بإدارة الشرطة العربية والدولية

ملازم1 محمد خير يوسف بشر إدارة السير

ملازم1 محمد احمد مصباح إدارة السير

ملازم1 محمد غسان محمد يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 احمد محمد طلال قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 عمر احمد خضر قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 حماد نزال حميد يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 احمد محمد فضله قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 ياسين عبدالكريم ياسين إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 رامي يوسف عوده يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 ليث علي حميد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

ملازم1 عبدالرزاق سليمان عبد يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 خالد احمد طالب قيادة أمن إقليم الوسط / ويُنهى إلحاقه بإدارة البحث الجنائي

ملازم1 احمد موسى احمد يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم1 عاصم مازن عزت إدارة شرطة الاحداث

ملازم1 حازم نعيم حمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 احمد عدنان احمد إدارة البحث الجنائي

ملازم1 سامي احمد محسن قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 عبدالكريم حماد خضر يُلحق بديوان الأمن العام

ملازم2 عبدالله زيد مقبول قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2 يوسف جميل عبدالله إدارة شرطة الاحداث

ملازم2 احمد مصطفى سليمان إدارة حماية الأسرة

ملازم2 صالح عواد عقيل إدارة البحث الجنائي

ملازم2 جاد عوض عطاالله قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 عايد بخيت عواد يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم2 عبدالله عبدالعزيز احمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 علاء بسام جميل يُلحق بإدارة شرطة الأحداث ويُنهى إلحاقه بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

ملازم2 اسامه محمد بدر قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 باسل غضيان الاسمر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2 صدام حسين مصطفى إدارة السير

ملازم2 امجد محسن علي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 عبد الكريم أحمد خليفه قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2 محمد عادل أمين يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم2 ضيف الله محمد ناصر قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 مشاتل منور مشاتل قيادة لواء الصحراء / وينهى إلحاقه بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل