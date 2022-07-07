تنقلات وتعينات بين القضاة والمدعين العامين- أسماء

قرّر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين القضاة الشرعيين، بموجب قراره رقم 4/ 85 / 2022، اعتبارا من تاريخ 24 تموز 2022 الحالي.

كما قرّر المجلس إجراء تعيينات مدعين عامين بين القضاة الشرعيين، بموجب قراره رقم 4/ 89 / 2022 م، اعتبارا من تاريخ 24 تموز 2022 الحالي.

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ر ق/ هـ ح07/07/2022 16:23:13

قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين القضاة الشرعيين، بموجب قراره رقم 4/ 85 / 2022، اعتبارا من تاريخ 24 تموز 2022 الحالي.

1. انتداب فضيلة الشيخ الدكتور حسين علي صالح العمري القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية مديرا لمعهد القضاء الشرعي

2. انهاء انتداب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين محمود سليمان شويات مدير معهد القضاء الشرعي واعادته الى مركز عمله قاضيا شرعيا في محكمة استئناف عمان الشرعية .

3. نقل فضيلة الشيخ الدكتور احمد عبدالهادي محمود اعمر القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة استئناف اربد الشرعية .

4. نقل فضيلة الشيخ الدكتور بلال احمد إبراهيم اللطايفه مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية قاضيا شرعيا في محكمة استئناف عمان الشرعية .

5. نقل فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة استئناف اربد الشرعية .

6. نقل فضيلة الشيخ غيث عبد القادر سالم العكايله القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية مديرا لمديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية .

7. نقل فضيلة الشيخ خلدون محمد عقله حماشا القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضيا شرعيا في محكمة استئناف عمان الشرعية .

8. نقل فضيلة الشيخ زكي موسى محمود الاحمد القاضي في محكمة الهاشمية الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة استئناف عمان الشرعية .

9. نقل فضيلة الشيخ الدكتور اسماعيل احمدعلي بني ياسين القاضي في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة اربدالابتدائية الشرعية/التوثيقات وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

10. نقل فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيا شرعيا في محكمة استئناف عمان الشرعية .

11. نقل فضيلة الشيخ الدكتور محمود ابراهيم علي البشايره القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة اربدالابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه وتكليفه بالاعمال الادارية في مجمع محاكم اربد الابتدائية الشرعية بالاضافة لعمله.

12. نقل فضيلة الشيخ الدكتور اسماعيل نوح علي معابده القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا المنتدب في المكتب الفني لدى المحكمة العليا الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة استئناف عمان الشرعية واستمرار انتدابه في المكتب الفني.

13. نقل فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة استئناف عمان الشرعية .

14. نقل فضيلة الشيخ الدكتور محمد احمد محمد الطهراوي القاضي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

15. نقل فضيلة الشيخ عبدالعزيز عوده محمد الحويطات القاضي في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة استئناف معان الشرعية .

16. نقل فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش القاضي في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة استئناف معان الشرعية .

17. نقل فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابوعذية القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة السلط الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عبدالحافظ فلاح غنانيم .

18. نقل فضيلة الشيخ معتز عبدالوهاب عبدالعزيز الشيشاني القاضي في محكمة ماحص الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة العارضة الابتدائية الشرعية .

19. نقل فضيلة الشيخ فيصل محمود احمد الخريسات القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله

20. نقل فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضيا شرعيا في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية .

21. نقل فضيلة الشيخ الدكتور حسني عوده سعود القرارعه القاضي في محكمة بصيرا الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ابراهيم عوض فارس المجالي وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله.

22. نقل فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ قيس موسى جبر عماوي وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله.

23. نقل فضيلة الشيخ عمر محمد فالح الرواحنه القاضي في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عامر علي حسين الخرابشه

24. نقل فضيلة الشيخ محمد عبدالحافظ فلاح غنانيم القاضي في محكمة السلط الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية .

25. نقل فضيلة الشيخ علي فايز عبدالرحمن بني فواز القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجده وتكليفه بالاعمال الادارية بالإضافة لعمله.

26. نقل فضيلة الشيخ قيس موسى جبر عماوي القاضي في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة بني عبيدالابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اسماعيل احمدعلي بني ياسين وتكليفه بالاعمال الادارية بالإضافة لعمله.

27. نقل فضيلة الشيخ عمران راتب علي الشريده القاضي في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سامح ماجد عبدالله عبيدات.

28. نقل فضيلة الشيخ مراد احمد محمد علي الكاساني القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان .

29. نقل فضيلة الشيخ الدكتور عطا سالم سعد ابوالغنم القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التنفيذ وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

30. نقل فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجده القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التنفيذ .

31. نقل فضيلة الشيخ الدكتور باسم مشهور احمد العقيل القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان وتكليفه بالأعمال الادارية في مجمع محاكم عمان الشرعية بالاضافة لعمله.

32. نقل فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فؤاد علي عبدالله الشياب

33. نقل فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التنفيذ.

34. نقل فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود الخوالده القاضي في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية /التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

35. نقل فضيلة الشيخ حسين محمد حسن سعيد البصول القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب.

36. نقل فضيلة الشيخ عمر سالم عبدالقادر المخاتره القاضي في محكمة القصر الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عطالله احمد البطوش .

37. نقل فضيلة الشيخ سامح ماجد عبدالله عبيدات القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسين محمد حسن سعيد البصول وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

38. نقل فضيلة الشيخ جلال مخلد عايد الثنيان القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الرصيفةالابتدائية الشرعية/التنفيذ.

39. نقل فضيلة الشيخ الدكتور علي عوده فنخور الشرفات القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة صبحا الابتدائية الشرعية.

40. نقل فضيلة الشيخ سائد مخلد هجهوج المجالي القاضي في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة القصر الابتدائية الشرعية

41. تكليف فضيلة الشيخ الدكتور احمد خليل عواد القطيفان القاضي في محكمة عمان القضايا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة القاضي المنتدب الشيخ عمر محمد فالح الرواحنه بالاضافة لعمله.

42. نقل فضيلة الشيخ محمد حمزه مصطفى الربابعه القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاءالابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابوعذيه وتكليفه بالاعمال الادارية في مجمع محاكم الزرقاء الابتدائية الشرعية بالاضافة لعمله.

43. نقل فضيلة الشيخ الدكتور انس احمد علي جرادات القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم .

44. تكليف فضيلة الشيخ الدكتور احمد محمد احمد ابورمان بنظر القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مراداحمد محمد علي الكاساني بالاضافة لعمله.

45. نقل فضيلة الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضيا شرعيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علال محمود مصطفى عطاطره .

46. نقل فضيلة الشيخ فؤاد علي عبدالله الشياب القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي

47. نقل فضيلة الشيخ رعد سند سلامه الزيدانين القاضي في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة بصيرا الابتدائية الشرعية .

48. نقل فضيلة الشيخ محمد حسين احمد ابوعوده القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ زياد شفقان مفرع الضرابعه .

49. نقل فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فيصل محمود احمد الخريسات .

50. تكليف فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطه القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /التوثيقات القيام بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

51. نقل فضيلة الشيخ هود احمد محمد الضامن القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد حسين محمود بني يوسف .

52. نقل فضيلة الشيخ الدكتور بهاء احمد محمد الخلايله القاضي في محكمة الزرقاءالابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاءالابتدائية الشرعية/التوثيقات وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله .

53. نقل فضيلة الشيخ بسمان عمر ياسين الزعبي القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ يزن عبد الكريم عبدالله الحياري .

54. نقل فضيلة الشيخ الدكتور فراس خلف فالح الحنيطي القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التنفيذ

55. نقل فضيلة الشيخ الدكتور سعد عباس سليمان البدور المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية .

56. نقل فضيلة الشيخ الدكتور طارق محمد عسود ابوتايه القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /القضايا قاضيا في مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري

57. تكليف فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين القاضي في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية القيام بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

58. نقل فضيلة الشيخ عبدالله محمد علي العتوم القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية .

59. نقل فضيلة الشيخ حسن محمد حسين شحادات القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضيا شرعيا في محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية .

60. نقل فضيلة الشيخ محمد احمد عيسى رواشده القاضي في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد مروان محمد الصمادي .

61. نقل فضيلة الشيخ منذر عارف حسن البشر القاضي في محكمة الزرقاءالابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاءالابتدائية الشرعية/التركات .

62. نقل فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشة القاضي في محكمة القويرة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالعزيزعوده محمد الحويطات.

63. نقل فضيلة الشيخ احمد حسين محمود بني يوسف القاضي في محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هود احمد محمد الضامن .

64. تكليف فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود طالب ابوحسين القاضي في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية /التوثيقات القيام بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

65. نقل فضيلة الشيخ احمد علي خليل كنعان القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ جلال مخلد عايد الثنيان.

66. نقل فضيلة الشيخ احمد علي وزان ابوسماقة القاضي في محكمة الزرقاءالابتدائية الشرعية/التركات قاضيا شرعيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات .

67. نقل فضيلة الشيخ ابراهيم عوض فارس المجالي القاضي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سائد مخلد هجهوج المجالي.

68. نقل فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية القاضي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بسمان عمر ياسين الزعبي .

69. نقل فضيلة الشيخ احمد مروان محمد الصمادي القاضي في محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد احمد عيسى رواشده .

70. نقل فضيلة الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري القاضي في محكمة عمان القضايا الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات .

71. نقل فضيلة الشيخ عامر علي حسين الخرابشه القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /القضايا .

72. نقل فضيلة الشيخ معاذ عبدالكريم عبدالرحمن القطاونه القاضي في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية .

73. نقل فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التوثيقات .

74. نقل فضيلة الشيخ اشرف احمد عبد المحسن الخلايله القاضي في محكمة صبحا الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علي عوده فنخور الشرفات .

75. نقل فضيلة الشيخ رائد محمد حسن ربابعه القاضي في محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية .

76. نقل فضيلة الشيخ الدكتور اويس باسم فيصل الجوابره القاضي في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا .

77. نقل فضيلة الشيخ الدكتور امين ياسين محمد الشقيرات القاضي في محكمة الجفر الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية .

78. نقل فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق محمد ابوهزيم القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات.

79. نقل فضيلة الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي القاضي في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /التركات .

80. نقل فضيلة الشيخ اسامه محمد عبدالله العوضي القاضي في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد تيسير احمد الدبعي

81. تكليف فضيلة الشيخ الدكتور معاويه محمد ابراهيم الضلاعين القاضي في محكمة غور الصافي القيام بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله.

82. نقل فضيلة الشيخ محمد تيسير احمد الدبعي القاضي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة ماحص الابتدائية الشرعية.

83. نقل فضيلة الشيخ عبادة احمد احمد عبدالرحمن ابداح القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة الطيبة الابتدائية الشرعية .

84. نقل فضيلة الشيخ حسن وليد خالد حامد القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ معاذ ابراهيم سالم خليفات

85. نقل فضيلة الشيخ احمد محسن خلف بني خالد القاضي في محكمة بلعما الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الهاشمية الابتدائية الشرعية.

86. نقل فضيلة الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ انس احمد علي جرادات .

87. نقل فضيلة الشيخ محمد موسى داود عقل القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات .

88. نقل فضيلة الشيخ يونس احمد عبدالرحمن عنانزه القاضي في محكمة الطيبة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي .

89. نقل فضيلة الشيخ طلال محمد سالم الشوره القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /التوثيقات.

90. نقل فضيلة الشيخ اسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله القاضي في محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة زي الابتدائية الشرعية.

91. نقل فضيلة الشيخ عيسى محمد احمد الغزو القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات.

92. تكليف فضيلة الشيخ انس عبدالله عوده القرعان القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /القضايا النظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عطا سالم سعد أبو الغنم بالإضافة لعمله.

93. تكليف فضيلة الشيخ محمد علي يوسف ابوعيد القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية القضايا النظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علي فايز عبدالرحمن بني فواز بالاضافة لعمله .

94. تكليف فضيلة الشيخ معاذ عدنان عبدالرحمن اسعد القاضي في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية النظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اويس باسم فيصل الجوابره بالاضافة لعمله.

95. نقل فضيلة الشيخ رياض موسى ضيف الله القضاة لقاضي في محكمة السلط الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ منذر عارف حسن البشر.

96. نقل فضيلة الشيخ علاء محمد احمد المومني القاضي في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالله محمد علي العتوم.

97. نقل فضيلة الشيخ قتيبة محمود محسن ابوالفوارس القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضيا شرعيا في محكمة بلعما الابتدائية الشرعية.

98. نقل فضيلة الشيخ احمد فايز احمد الخلايله القاضي في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية.

99. نقل فضيلة الشيخ قيس عدنان عوض الرفوع القاضي في محكمة عي الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ معاذ عبدالكريم عبدالرحمن القطاونه

100. نقل فضيلة الشيخ انس احمد جويعد النعيمات القاضي في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة القويرة الابتدائية الشرعية .

101. تكليف فضيلة الشيخ مهاجر عثمان محمد المناصرة القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا النظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد حسين احمد ابوعوده .

102. نقل فضيلة الشيخ عبدالله محمد لطفي عيد القاضي في محكمة القصر الابتدائية الشرعية قاضيا شرعيا في محكمة عي الابتدائية الشرعية.

كما قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تعيينات مدعيين عامين بين القضاة الشرعيين، بموجب قراره رقم 4/ 89 / 2022 م، اعتبارا من تاريخ 24 تموز 2022 م الحالي.

1- تعيين فضيلة الشيخ وائل سليم إسماعيل برهم القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية مساعدا للمدعي العام الشرعي الأول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية .

2- تعيين فضيلة الشيخ الدكتور علال محمود مصطفى عطاطره القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية.

3- تعيين فضيلة الشيخ زياد شفقان مفرع الضرابعه القاضي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية .

4- تعيين فضيلة الشيخ ادريس عجاج احمد العبداللات القاضي في محكمة زي الابتدائية الشرعية مدعياً عاماً لدى النيابة العامة الشرعية .

5- تعيين فضيلة الشيخ سيف الدين عبدالرحمن رجب ابوالعز القاضي في محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية .

6- تعيين عبدالله خليل جبريل عيال سلمان القاضي في محكمة عي الابتدائية الشرعية مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية .