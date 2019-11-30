تنقلات وتعيينات وإلحاقات واسعة في الأمن العام (أسماء)

عمان- الغد– قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات لعدد من الضباط في مديرية الامن العام.

الأسماء الرتبـة،​ الإسـم،​ إلـى.

عميد​ اسامه محمد امين​ الادارة الملكية لحماية البيئة / مديراً بالوكالة

عقيد​ عبدالسلام عيسى بخيتان​ إدارة الإقامة والحدود / حدود العقبة مديراً بالوكالة

عقيد​ فخري احمد عايد ​قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيله / مديراً بالوكالة

عقيد ​نوفل سليمان خلف​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مديراً بالوكالة

عقيد​ انور حمدي عطيه​ إدارة الإقامة والحدود / معبر وادي الاردن مديراً بالوكالة

عقيد​ فراس سليمان عبدالله​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مديراً بالوكالة

عقيد​ اياد محمد مصطفى​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ مركز إصلاح وتأهيل الطفيله/رئيساً

عقيد ركن​ باسم عيسى يوسف​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مديراً بالوكالة

عقيد ​علي عبدالله سالم​ المعهد المروري الأردني / مديراً بالوكالة

عقيد ​عاهد محمود محسن ​ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للمستودعات الرئيسية

عقيد ​عمر عبدالله موسى​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة معان / مديراً بالوكالة

عقيد ​سفيان فارس عبدالله ​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة

عقيد​ هزاع داوود محمد ​​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب اربد / مديراً بالوكالة

عقيد​ محمود عبدالله عبدالرحيم ​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفة / مديراً بالوكالة

عقيد ​يوسف سالم علي​​ قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / نائباً

عقيد​ ناصر عبدالكريم حمدان​​ قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء/ نائباً

عقيد​ جمال عليان صالح​ ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للصيانة

عقيد​ محمد عقاب علي ​ادارة الدوريات الخارجية / نائباً

عقيد​ وصفي احمد خلف ​​إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام رئيساً بالوكالة

عقيد​ يونس ارشيد شحاده ​​قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً

عقيد​ محمد عبدالله مصطفى ​ادارة البحث الجنائي / نائباً

عقيد​ محمد علي سلمان​​ قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / نائباً

عقيد ركن ​محمد عبدالمجيد محمد ​​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً

عقيد​ عوض محمد عواد​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / نائباً

عقيد​ هشام شاهر فلاح​​ قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / نائباً

عقيد​ ياسر محمد مسعود​ ادارة العمليات والسيطرة / المساعد للاسناد العملياتي

عقيد​ حسان حسين احمد ​إدارة مكافحة المخدرات / نائباً

عقيد​ فراس حمدو مسلم​ ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل / مركز اصلاح ارميمين / رئيساً بالوكالة

عقيد​ رشيد خير الدين محمد​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / نائباً

عقيد ركن​ مازن محمد فرحان​​ قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / نائباً

عقيد​ رعد عبدالرحيم يوسف​​ قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفة / نائباً

عقيد ركن​احمد عبد سلمان​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / نائباً

عقيد​ رائد احمد مقبل​​ إدارة الموارد البشرية /القائمة المؤقتة / ويُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين

عقيد​ فواز سالم خلف ​​قيادة أمن إقليم الجنوب/ مديرية شرطة الطفيلة / نائباً

عقيد​ فرحان محمد احمد​ ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للنقل

عقيد​ موسى محمد خليفه​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / نائباً

عقيد​ علاء عبدالله فرحان ​​قيادة امن اقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / نائباً

عقيد​ بشار عبدالعزيز مسلم​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مساعداً

عقيد ​سامي صقر العبد​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / مساعداً

عقيد​ جلال عاطف عبدالكريم ​قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مساعداً

عقيد​ محمد علي مفلح​​ قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً

عقيد​ فراس عبدالله عبدالجليل​ ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل / مركز اصلاح ماركا للشرطة / رئيساً بالوكالة

عقيد​ هشام مروح عبدالكريم​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيله / مساعداً

عقيد​ناصر عايض محمد​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مساعداً

عقيد​ حاتم عبدالكريم يونس ​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً

عقيد​ محمود عبد الكريم أحمد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً

عقيد​ فواز فرحان عيد​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مساعداً

عقيد ركن​ نذير عبدالقادر احمد​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مساعداً

عقيد​ باسم مفلح شاهر​​ قيادة امن اقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً

عقيد ركن​ مهند حمود عبدالكريم ​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة اربد / مساعداً

مقدم​ احمد محمود محمد​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

مقدم​ رائد عبدالحفيظ مسلم​ قيادة أمن إقليم العاصمة

مقدم​ اياس صلاح سليم​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

مقدم​ رياض شاكر احمد​​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

مقدم​ ابراهيم عبد عبدالعزيز ​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

مقدم ​وليد احمد محمد سعيد​​ يُلحق بالأمن الوقائي

رائد​اشرف حامد محمد​قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد​مدحت ياسين عبدالصمد​قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد​طه فهد فضيل​قيادة أمن إقليم الجنوب

رائد​سلامة فليح سالم​إدارة الرقابة والتقيييم

رائد​فايز عبدالله عريق​قيادة أمن إقليم الوسط

رائد​محمد علي مفلح​قيادة شرطة البادية الملكية

رائد​غاندي فايز داود​قيادة أمن إقليم الشمال

رائد​محمد مصطفى محمد​قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب​باسم روحي عيسى​قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب​يحيى علي احمد​قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب​محمد سعيد احمد​إدارة الرقابة والتقييم

نقيب​محمد ابراهيم فواز​إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نقيب​هاني فايد امين​إدارة التدريب / المدينة التدريبية

نقيب​عامر غازي عبدالمنعم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

نقيب​ليث عبدالله صالح​قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب​محمد فوزي احمد​إدارة التدريب

ملازم1​علي عيسى علي​قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1​هاشم احمد محمد​يُلحق بالأمن الوقائي

ملازم1​عبدالرحمن احمد ممدوح​قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1​رعد صيتان سعد​قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1​امجد سليمان عبدالرحمن​الأمن الوقائي / ويبقى ملحقاً للمرافعة

ملازم1​محمد عبدالله راشد​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

ملازم1​محمد سالم احمد​​المعهد المروري الأردني / ويُنهى إلحاقه

ملازم1​محمد عواد حامد​إدارة المعلومات الجنائية

ملازم1​مصطفى اسامة مصطفى​قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1​مصطفى عاطف علي​إدارة الشرطة العربية والدولية

ملازم1​غيث عبدالناصر سعود​إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية

ملازم1​يزن عارف محمد​​إدارة الرقابة والتقييم

ملازم1​فارس ناجح منصور​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​مؤيد عبدالرؤوف احمد​يُلحق بالأمن الوقائي

ملازم1​عبدالله عطا حمدان​يُلحق بإدارة حماية الاسرة

ملازم1​زياد عبدالرحمن نصر الله​​قيادة شرطة البادية الملكية / ويبقى ملحقاً

ملازم1​امجد ماجد عبدالله​إدارة العمليات والسيطرة / ويبقى ملحقاً للمرافعه

ملازم1​علي حسن عبدالفتاح​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​عمر منصور عايش​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً

ملازم1​عامر ابراهيم محمود​إدارة الرقابة والتقييم

ملازم1​محمد محمود حسين​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​عبدالله مفلح رشراش​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​انمار شفيق سليمان​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​محمد محمود عبد​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​محمد مروان محمد​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​انيس عصام اسماعيل​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1​محمد يونس احمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1​محمد ابراهيم محمد​إدارة التخطيط والتعاون الدولي

ملازم1​خالد محمد عوده​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​محمد احمد سالم​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً لغاية 5/2/2020م

ملازم1​علي خلف عودة الله​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​اسامه عبدالرؤوف محمود​​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​فراس نعيم عبدالمجيد​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​سلطان راكان يوسف​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​محمد ابراهيم درويش​قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1​يسار محمد سالم​​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً

ملازم1​وليد محمد كريم​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً

ملازم1​معتز صالح محمود​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1​هاني سلمان فلاح​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​فايز محمد نعمان​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​عبدالناصر عبدالمهدي عبدالله​​إدارة التخطيط والتعاون الدولي

ملازم1​معتز تيسير محمود​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / ويبقى ملحقاً

ملازم1​نياز ابراهيم سالم​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​علي محمود حسن​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1​محمد ابراهيم عبدالحافظ​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​معاذ صالح احمد​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​طلال ناظم محمد​قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1​محمد احمد جميل​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم1​ماجد محمود سلامه​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1​بلال محمود محمد​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​احمد عليان خلف​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1​ثابت اعقيل نهار​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1​فارس ميلاد نجيب​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​فادي محمد احمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم1​انس سامي عقله​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1​احمد بسام احمد​قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1​غالب عيد محمد​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​مازن احمد ابراهيم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​خالد حسن محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​سامي محمد حمدان​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​عمر خليفه حمد​قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2​غالب راكان عوده​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​فواز علي ممدوح​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​قيس امجد فرحان​يُلحق بإدارة البحث الجنائي

ملازم2​انس سليم عثمان​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​تامر طلال احمد​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​مصطفى حمدي عواد​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​حمزه عبدالرحمن سليمان​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​عوده خليف عوده​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​محمد عبدالرؤوف محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​بلال منصور صالح​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​حابس محمد عبيدالله​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​نبيل طارق عبدالقادر​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​احمد محمود طه​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​محمد محمود محمد​إدارة الرقابة والتقييم

ملازم2​عثمان حسين سالم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​احمد حيدر حمدي​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​مروان عبدالحافظ نجم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​رمزي محمد حمد​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​زهير سليمان عبدالكريم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​رمزي قاسم فارس​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​خالد محمود خالد​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​مهند يونس محمد​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​علي سعد عثمان​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​عثمان محمد امين عبدالله​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​علي احمد محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​ابراهيم علي محمود​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​محمد ناصر احمد​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​مصطفى مشهور مصطفى​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​تيسير صالح موسى​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​محمد عبدالكريم سليمان​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​احمد مشرف عوض​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​منصور احمد علي​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​عبدالرحيم اسماعيل احمد​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​خالد احمد مطلق​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​نسيم علي احمد​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​رائد حامد خلف​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​موفق محمد عبدالهادي​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​حسين عواد حسن​إدارة الرقابة والتقييم

ملازم2​محمد ابراهيم جميل​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​محمد حسين احمد​قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم2​سفيان محمود يوسف​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​رعد سامي هليل​إدارة الدوريات الخارجية / ويبقى ملحقاً

ملازم2​جعفر عبدالله محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​اسامه نواف عيسى​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​سليمان غسان سليمان​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​علاء عبدالله فياض​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ملازم2​مراد قاسم حسن​إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2​يوسف محمد مفلح​يُلحق بإدارة شرطة الأحداث

ملازم2​مرام عمر صالح​يُنهى إلحاقها بالبحث الجنائي

ملازم2​وليد محمود محمد​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​عوده عاطف عوده​قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2​ايهم ابراهيم سلامه​قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم2​فراس مفلح محمد​قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2​عامر محمود عبدالمهدى​يُلحق بالأمن الوقائي

ملازم2​هاني خليل سليمان​قيادة أمن إقليم الوسط