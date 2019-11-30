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تنقلات وتعيينات وإلحاقات واسعة في الأمن العام (أسماء)

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد– قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات لعدد من الضباط في مديرية الامن العام.

الأسماء الرتبـة،​ الإسـم،​ إلـى.

عميد​ اسامه محمد امين​ الادارة الملكية لحماية البيئة / مديراً بالوكالة
عقيد​ عبدالسلام عيسى بخيتان​ إدارة الإقامة والحدود / حدود العقبة مديراً بالوكالة
عقيد​ فخري احمد عايد ​قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيله / مديراً بالوكالة
عقيد ​نوفل سليمان خلف​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مديراً بالوكالة
عقيد​ انور حمدي عطيه​ إدارة الإقامة والحدود / معبر وادي الاردن مديراً بالوكالة
عقيد​ فراس سليمان عبدالله​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مديراً بالوكالة
عقيد​ اياد محمد مصطفى​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ مركز إصلاح وتأهيل الطفيله/رئيساً
عقيد ركن​ باسم عيسى يوسف​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مديراً بالوكالة
عقيد ​علي عبدالله سالم​ المعهد المروري الأردني / مديراً بالوكالة
عقيد ​عاهد محمود محسن ​ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للمستودعات الرئيسية
عقيد ​عمر عبدالله موسى​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة معان / مديراً بالوكالة
عقيد ​سفيان فارس عبدالله ​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة
عقيد​ هزاع داوود محمد ​​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب اربد / مديراً بالوكالة
عقيد​ محمود عبدالله عبدالرحيم ​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفة / مديراً بالوكالة
عقيد ​يوسف سالم علي​​ قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / نائباً
عقيد​ ناصر عبدالكريم حمدان​​ قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء/ نائباً
عقيد​ جمال عليان صالح​ ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للصيانة
عقيد​ محمد عقاب علي ​ادارة الدوريات الخارجية / نائباً
عقيد​ وصفي احمد خلف ​​إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام رئيساً بالوكالة
عقيد​ يونس ارشيد شحاده ​​قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً
عقيد​ محمد عبدالله مصطفى ​ادارة البحث الجنائي / نائباً
عقيد​ محمد علي سلمان​​ قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / نائباً
عقيد ركن ​محمد عبدالمجيد محمد ​​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً
عقيد​ عوض محمد عواد​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / نائباً
عقيد​ هشام شاهر فلاح​​ قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / نائباً
عقيد​ ياسر محمد مسعود​ ادارة العمليات والسيطرة / المساعد للاسناد العملياتي
عقيد​ حسان حسين احمد ​إدارة مكافحة المخدرات / نائباً
عقيد​ فراس حمدو مسلم​ ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل / مركز اصلاح ارميمين / رئيساً بالوكالة
عقيد​ رشيد خير الدين محمد​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / نائباً
عقيد ركن​ مازن محمد فرحان​​ قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / نائباً
عقيد​ رعد عبدالرحيم يوسف​​ قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفة / نائباً
عقيد ركن​احمد عبد سلمان​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / نائباً
عقيد​ رائد احمد مقبل​​ إدارة الموارد البشرية /القائمة المؤقتة / ويُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين
عقيد​ فواز سالم خلف ​​قيادة أمن إقليم الجنوب/ مديرية شرطة الطفيلة / نائباً
عقيد​ فرحان محمد احمد​ ادارة الدعم اللوجستي / المساعد للنقل
عقيد​ موسى محمد خليفه​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / نائباً
عقيد​ علاء عبدالله فرحان ​​قيادة امن اقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / نائباً
عقيد​ بشار عبدالعزيز مسلم​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مساعداً
عقيد ​سامي صقر العبد​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / مساعداً
عقيد​ جلال عاطف عبدالكريم ​قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مساعداً
عقيد​ محمد علي مفلح​​ قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً
عقيد​ فراس عبدالله عبدالجليل​ ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل / مركز اصلاح ماركا للشرطة / رئيساً بالوكالة
عقيد​ هشام مروح عبدالكريم​​ قيادة امن اقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيله / مساعداً
عقيد​ناصر عايض محمد​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مساعداً
عقيد​ حاتم عبدالكريم يونس ​​قيادة امن اقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً
عقيد​ محمود عبد الكريم أحمد ​​قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً
عقيد​ فواز فرحان عيد​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مساعداً
عقيد ركن​ نذير عبدالقادر احمد​​ قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مساعداً
عقيد​ باسم مفلح شاهر​​ قيادة امن اقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً
عقيد ركن​ مهند حمود عبدالكريم ​قيادة امن اقليم الشمال / مديرية شرطة اربد / مساعداً
مقدم​ احمد محمود محمد​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم​ رائد عبدالحفيظ مسلم​ قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم​ اياس صلاح سليم​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم​ رياض شاكر احمد​​ إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم​ ابراهيم عبد عبدالعزيز ​​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
مقدم ​وليد احمد محمد سعيد​​ يُلحق بالأمن الوقائي
رائد​اشرف حامد محمد​قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد​مدحت ياسين عبدالصمد​قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد​طه فهد فضيل​قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد​سلامة فليح سالم​إدارة الرقابة والتقيييم
رائد​فايز عبدالله عريق​قيادة أمن إقليم الوسط
رائد​محمد علي مفلح​قيادة شرطة البادية الملكية
رائد​غاندي فايز داود​قيادة أمن إقليم الشمال
رائد​محمد مصطفى محمد​قيادة أمن إقليم الشمال
نقيب​باسم روحي عيسى​قيادة شرطة البادية الملكية
نقيب​يحيى علي احمد​قيادة شرطة البادية الملكية
نقيب​محمد سعيد احمد​إدارة الرقابة والتقييم
نقيب​محمد ابراهيم فواز​إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نقيب​هاني فايد امين​إدارة التدريب / المدينة التدريبية
نقيب​عامر غازي عبدالمنعم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
نقيب​ليث عبدالله صالح​قيادة شرطة البادية الملكية
نقيب​محمد فوزي احمد​إدارة التدريب
ملازم1​علي عيسى علي​قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1​هاشم احمد محمد​يُلحق بالأمن الوقائي
ملازم1​عبدالرحمن احمد ممدوح​قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم1​رعد صيتان سعد​قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم1​امجد سليمان عبدالرحمن​الأمن الوقائي / ويبقى ملحقاً للمرافعة
ملازم1​محمد عبدالله راشد​يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم1​محمد سالم احمد​​المعهد المروري الأردني / ويُنهى إلحاقه
ملازم1​محمد عواد حامد​إدارة المعلومات الجنائية
ملازم1​مصطفى اسامة مصطفى​قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1​مصطفى عاطف علي​إدارة الشرطة العربية والدولية
ملازم1​غيث عبدالناصر سعود​إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية
ملازم1​يزن عارف محمد​​إدارة الرقابة والتقييم
ملازم1​فارس ناجح منصور​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​مؤيد عبدالرؤوف احمد​يُلحق بالأمن الوقائي
ملازم1​عبدالله عطا حمدان​يُلحق بإدارة حماية الاسرة
ملازم1​زياد عبدالرحمن نصر الله​​قيادة شرطة البادية الملكية / ويبقى ملحقاً
ملازم1​امجد ماجد عبدالله​إدارة العمليات والسيطرة / ويبقى ملحقاً للمرافعه
ملازم1​علي حسن عبدالفتاح​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​عمر منصور عايش​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً
ملازم1​عامر ابراهيم محمود​إدارة الرقابة والتقييم
ملازم1​محمد محمود حسين​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​عبدالله مفلح رشراش​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​انمار شفيق سليمان​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​محمد محمود عبد​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​محمد مروان محمد​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​انيس عصام اسماعيل​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1​محمد يونس احمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1​محمد ابراهيم محمد​إدارة التخطيط والتعاون الدولي
ملازم1​خالد محمد عوده​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​محمد احمد سالم​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً لغاية 5/2/2020م
ملازم1​علي خلف عودة الله​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​اسامه عبدالرؤوف محمود​​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​فراس نعيم عبدالمجيد​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​سلطان راكان يوسف​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​محمد ابراهيم درويش​قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم1​يسار محمد سالم​​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً
ملازم1​وليد محمد كريم​قيادة أمن إقليم الجنوب / ويبقى ملحقاً
ملازم1​معتز صالح محمود​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1​هاني سلمان فلاح​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​فايز محمد نعمان​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​عبدالناصر عبدالمهدي عبدالله​​إدارة التخطيط والتعاون الدولي
ملازم1​معتز تيسير محمود​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / ويبقى ملحقاً
ملازم1​نياز ابراهيم سالم​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​علي محمود حسن​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم1​محمد ابراهيم عبدالحافظ​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​معاذ صالح احمد​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​طلال ناظم محمد​قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1​محمد احمد جميل​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم1​ماجد محمود سلامه​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1​بلال محمود محمد​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​احمد عليان خلف​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1​ثابت اعقيل نهار​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1​فارس ميلاد نجيب​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​فادي محمد احمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1​انس سامي عقله​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1​احمد بسام احمد​قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم1​غالب عيد محمد​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​مازن احمد ابراهيم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​خالد حسن محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​سامي محمد حمدان​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​عمر خليفه حمد​قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2​غالب راكان عوده​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​فواز علي ممدوح​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​قيس امجد فرحان​يُلحق بإدارة البحث الجنائي
ملازم2​انس سليم عثمان​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​تامر طلال احمد​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​مصطفى حمدي عواد​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​حمزه عبدالرحمن سليمان​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​عوده خليف عوده​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​محمد عبدالرؤوف محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​بلال منصور صالح​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​حابس محمد عبيدالله​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​نبيل طارق عبدالقادر​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​احمد محمود طه​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​محمد محمود محمد​إدارة الرقابة والتقييم
ملازم2​عثمان حسين سالم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​احمد حيدر حمدي​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​مروان عبدالحافظ نجم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​رمزي محمد حمد​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​زهير سليمان عبدالكريم​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​رمزي قاسم فارس​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​خالد محمود خالد​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​مهند يونس محمد​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​علي سعد عثمان​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​عثمان محمد امين عبدالله​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​علي احمد محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​ابراهيم علي محمود​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​محمد ناصر احمد​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​مصطفى مشهور مصطفى​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​تيسير صالح موسى​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​محمد عبدالكريم سليمان​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​احمد مشرف عوض​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​منصور احمد علي​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​عبدالرحيم اسماعيل احمد​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​خالد احمد مطلق​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​نسيم علي احمد​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​رائد حامد خلف​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​موفق محمد عبدالهادي​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​حسين عواد حسن​إدارة الرقابة والتقييم
ملازم2​محمد ابراهيم جميل​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​محمد حسين احمد​قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2​سفيان محمود يوسف​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​رعد سامي هليل​إدارة الدوريات الخارجية / ويبقى ملحقاً
ملازم2​جعفر عبدالله محمد​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​اسامه نواف عيسى​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​سليمان غسان سليمان​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​علاء عبدالله فياض​إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2​مراد قاسم حسن​إدارة الدوريات الخارجية
ملازم2​يوسف محمد مفلح​يُلحق بإدارة شرطة الأحداث
ملازم2​مرام عمر صالح​يُنهى إلحاقها بالبحث الجنائي
ملازم2​وليد محمود محمد​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​عوده عاطف عوده​قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2​ايهم ابراهيم سلامه​قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2​فراس مفلح محمد​قيادة لواء الصحراء الخاص
ملازم2​عامر محمود عبدالمهدى​يُلحق بالأمن الوقائي
ملازم2​هاني خليل سليمان​قيادة أمن إقليم الوسط

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