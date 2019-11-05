“تنمية أموال الايتام”: زيادة الإيرادات 11%

عمان– حققت مؤسسة تنمية اموال الايتام ارتفاعا بإجمالي ايراداتها حتى نهاية ايلول العام الحالي، حيث بلغت 404ر090ر9 دنانير، مقابل 837ر194ر8 دينارا عن ذات الفترة لعام 2018 بزيادة مقدارها 666ر895 دينارا وبنسبة 11 بالمئة، الامر الذي ادى الى زيادة في صافي الربح العام للمؤسسة بنسبة 13 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات حتى نهاية ايلول العام الحالي الى 415ر120ر198 دينارا، مقابل 642ر400ر187 دينارا لذات الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 773ر719ر10 دينارا.

وقال رئيس مجلس ادارة مؤسسة تنمية اموال الايتام قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان المؤسسة استطاعت خلال الأعوام الأخيرة تحقيق نتائج مهمة في مجال الاستثمار من خلال المحافظة على تحقيق الارباح بما يتناسب مع اقصى درجات الشفافية والنزاهة بالتعاملات التي تقدمها المؤسسة.

واشار الخصاونة، الى الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز الدور المجتمعي الايجابي حيث استطاعت ان تحقق ارباحا متصاعدة من خلال التمويلات الممنوحة، لافتا الى ان المؤسسة قد ساهمت في الاعوام الاخيرة وبشكل غير مباشر ومن خلال النوافذ التمويلية المتاحة بتوفير 740 فرصة عمل و5389 مسكنا.

ولفت الى ان تقرير اللجنة المالية المنبثق عن مجلس الادارة تضمن أن البيانات المالية للمؤسسة تظهر بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي للمؤسسة كما هي في 30 ايلول الماضي، مبينا ان التقرير يؤكد أن المؤسسة تلتزم في أعمالها باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

وعلى صعيده، بين مدير عام مؤسسة تنمية اموال الايتام حمدان الفواعير، ان المؤسسة تنتهج التطوير المستمر في المجالين الإداري والفني وتواكب المستجدات التي من شأنها أن تؤثر ايجاباُ على مستوى الخدمات المقدمة، والتي تهدف إلى زيادة درجة رضى متلقي الخدمة، وتوفير بيئة العمل المثالية للموظف، حيث كان للمؤسسة بصمات واضحة بالمشاركة في الجوائز التي يطلقها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والتي يتنافس من خلالها العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية حيث حصلت المؤسسة على ختم التميز بالإضافة إلى مشاركتها مؤخراً في جائزة المبادرة الابتكارية.

واكد الفواعير، ان المؤسسة تقدم منتجاتها التمويلية من خلال فروعها العشرين المنتشرة في محافظات المملكة، وتعمل ضمن خطة معدة ورؤية واضحة لمزيد من التأهيل والتطوير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وقامت المؤسسة مؤخرا ضمن هذا التوجه بالانتهاء من تحديث مراكز فروع محافظات مأدبا، ومعان وجرش وتعمل حالياً على تحديث فرعي الكرك والزرقاء بما يضمن تحقيق الأهداف ورؤية ورسالة المؤسسة.

(بترا)