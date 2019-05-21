تنمية العقبة”: الانتهاء من توزيع المساعدات الرمضانية للنصف الأول

أحمد الرواشدة

العقبة – انهت مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة والمكاتب التابعة لها في لواء القويرة، والديسة، ووادي عربة، توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر العفيفة، للنصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وتضمنت المساعدات توزيع مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي استهدفت (1800) أسرة على مستوى المحافظة على شكل بطاقات تموينية لشراء مواد غذائية من المؤسسة العسكرية والمدنية بقيمة (100) دينار لكل أسرة بمبلغ اجمالي (180000) دينار أردني.

وأكد مدير التنمية الاجتماعية محمد الطورة، على أن كوادر المديرية ومكاتبها جاهزة للمشاركة والتشبيك مع كافة الجهات الداعمة، التي ترغب بتوزيع المساعدات للأسر العفيفة في المحافظة من خلال تزويدهم بأسماء العائلات المستحقة أو الإشراف على التوزيع أيضاً.

وبين الطورة، أهمية دور كافة الجهات الرسمية والأهلية في محافظة العقبة في أداء واجباتها وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه الاسر المحتاجة في العقبة.

كما وشملت المساعدات توزيع المكرمة الملكية من التمور بواقع (581) كرتونة و(450) طردا غذائيا، وتبرع بها شركة ميناء الحاويات – العقبة، بإشراف مدراء مكاتب التنمية، وتوزيع طرود غذائية على نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بواقع (15) طردا غذائيا، بالإضافة إلى لوازم اخرى للنزلاء من البسة وأدوية.

وتخلل المساعدات الإشراف والمشاركة على عدة افطارات رمضانية للأيتام وذوي الإعاقة بمساهمة من جهات حكومية وأهلية، وتوزيع (100) طرد غذائي للأسر الفقيرة متبرع بها من وزارة التنمية الاجتماعية.