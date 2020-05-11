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“تنمية وتطوير المهارات” تطلق منصة “تدريبك” للتدريب والتعليم المهني والتقني

منذ 16 دقيقة
وزير العمل نضال البطاينة
وزير العمل نضال البطاينة

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عمان-الغد- صرح وزير العمل رئيس مجلس هيئة تنمية تطوير المهارات المهنية و التقنية نضال فيصل البطاينة بأن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية و التقنية بصدد اطلاق منصبة تدريبية تعمل عن بعد من خلال تطبيق يحمل اسم ” تدريبك” .

وأكد البطاينة بأن منصة تدريبك ستقوم على نقل الدروس التدريبية بشكل مباشر (لايف) بين المدرب و المتدربين في كافة المراكز و المعاهد المهنية والتقنية و الدورات التدريبية بإشراف هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية و التقنية الكترونيا عن بعد.

وأضاف البطاينة أن منصة “تدريبك” ستعمل على توفير قاعدة بيانات كبيرة للمعاهد والأكاديميات التدريبية تحتوي على جميع انشطتها وبرامجها التدريبية الخاصة بالطلبة المتدربين و متابعتها بشكل مستمر من قبل الهيئة و ضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل المراكز و المعاهد التدريبية.

وأوضح البطاينة إلى أنه سيتم اضافة نظام الواقع الافتراضي للمنصة لتحقيق أهداف المهارات المهنية العملية مما يحقق أهداف التدريب والتعليم المهني

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