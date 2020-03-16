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تنويه من مختبرات مدلاب

منذ دقيقتين
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-08-18 08:31:37Z | | ÿéìðÿêíñÿëîòÿÉ±ê

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تنوّه مختبرات مدلاب إلى أنها بدأت مؤخراً في تقديم خدمة فحص الكورونا عن طريق السحب المنزلي فقط – بناء على اعتماد وزارة الصحة الأردنية – وعن طريق الحجز المسبق على الأرقام أدناه.
وتوجه عنايتكم إلى أنها لم تقم بعمل حملات توعية منزلية كما أشيع أو تم تداوله من قبل بعض الأشخاص.
يرجى الحذر في التعامل مع هذه الحالات وإبلاغ الشرطة فوراً في حال انتحال أي شخص صفة موظف مدلاب – ما لم تكونوا قد طلبتم خدمة السحب المنزلي وبناءً على موعد مسبق.

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