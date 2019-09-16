عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الـ(٠٥:٠٠) مساءً .

وأضاف أنّه سيكون آخر موعد مغادرة لكافة المسافرين عند الساعة الـ(٠٣:٠٠) مساءً، واخر موعد قدوم لكافة المسافرين عند الساعة الـ(٠٢:٠٠) مساءً، وستكون مغادرة اخر باص سياحة و vip عند الساعه (٠٢:٠٠) وقدوم اخر باص سياحه و vip عند الساعة (٠٣:٠٠) .

فيما ستكون حركة الشحن مغلقة إغلاقاً تاماً على المعبر التجاري لجسر الملك حسين في نفس اليوم .

ويهيب الناطق الإعلامي بمستخدمي الجسر مراعاة التوقيتات توفيراً لوقتهم وجهدهم.