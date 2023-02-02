تن هاج يتمنى استعادة سانشو لمستواه المعهود

مدن- يأمل إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، في استعادة جادون سانشو لأفضل مستوياته من جديد، وذلك بعد خوضه أول مباراة منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالمشاركة في الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، أول من أمس، في نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال تن هاج بحسب ما نقل موقع “سكاي سبورتس”: “يتوجب على معظم اللاعبين المهمين الاستمتاع بكرة القدم، فهذا يمنحهم الطاقة والحافز لتقديم أفضل مستوى”.

وأضاف: “هو (سانشو) لديه معايير عالية ويملك مقومات كبيرة للمساهمة معنا، والآن الفريق يتحسن ونلعب بصورة أكبر في وسط ميدان خصومنا، وبالتالي ستظهر جودته بصورة أفضل حيث سيلمس الكرة بصورة أكبر، وسيمنحه ذلك منصة جيدة لتقديم أفضل مستوى لديه”.

وتابع تن هاج: “استقبال الجماهير له (سانشو) كان رائعا، هذا سيمنحه دفعة للمواصلة في الطريق الذي يسير به الآن، هو بدأ للتو الانطلاقة، نأمل بأن يواصل العمل وأن يسهم مع الفريق، فعندما يكون في أفضل مستوى له، فهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.

واستكمل: “أظهر جودته بالفعل هذا الموسم، ففي مباراة ليفربول سجل هدفا رائعا، وسجل أيضا أمام ليستر وقدم مباريات أخرى جيدة مثل لقاء توتنهام”.

وعلق تن هاج على التأهل لنهائي كأس الرابطة: “من الجيد الوصول للنهائي، لكن الآن الأمر لا يتعلق بالوصول للنهائي ولكن الفوز باللقب، وهذا سيكون صعبا أمام خصم رائع (نيوكاسل)، الآن نركز على البريميرليج، لكن بالطبع نريد جلب الكأس للجماهير”.

وحول ضم مارسيل سابيتزر، قال: “نحن سعداء بالصفقة لحاجتنا إليها بعد إصابة دوني فان دي بيك وكريستيان إريكسن وسكوت ماكتوميناي، أعرف اللاعب من فترته مع سالزبورج ولايبزج، هو يملك سلوكا هائلا وفي عمر مميز”.

ومن ناحيته، أعرب لوك شاو، ظهير مانشستر يونايتد، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الرابطة.

وقال شاو بحسب ما نقل موقع شبكة “سكاي سبورتس”: “الأمر خاص للغاية ويظهر المكان الذي نتواجد به في الوقت الراهن، اللاعبون في حالة مزاجية جيدة، ونشعر بدعم الجماهير لنا”.

وأضاف: “نتطلع بالطبع إلى المباراة النهائية، ولكن هناك بعض من اللقاءات الكبرى التي سنخوضها قبل”.

وأتم: “الأمر يسعدنا للغاية، ولكن لا توجد أي قيمة للوصول إلى المباراة النهائية إذا لم نفز بها، نريد أن نعيد النادي إلى المكان الذي يجب أن يتواجد به وهو الفوز بالألقاب، نيوكاسل فريق جيد للغاية، ولكن نحن نمر بلحظة كبيرة لنا في المكان الذي نريد التواجد به”.-(وكالات)