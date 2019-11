تن هاغ واليغري ومورينيو وفينغر مرشحون لتدريب بايرن ميونيخ

ميونخ (ألمانيا) – تداولت الصحف الألمانية الصادرة الإثنين أسماء الهولندي إريك تن هاغ والإيطالي ماسيميليانو أليغري والبرتغالي جوزيه مورنيو والفرنسي أرسين فينغر، بين المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من منصبه الأحد.

وأوردت الصحف أسماء أخرى مثل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ورالف رانييك والمهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه، حيث أتى إعفاء كوفاتش بعد سلسلة من النتائج المخيبة للنادي البافاري في الآونة الماضية، آخرها السقوط أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 في المرحلة العاشرة من الدوري السبت، في أسوأ هزيمة لبايرن ميونيخ في البوندسليغا منذ 10 أعوام، ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع في الترتيب.

ولم يكشف مسؤولو النادي البافاري عن خليفة كوفاتش في بيان إعلان اعفائه من منصبه، باستثناء تكليف “حتى إشعار آخر” مساعد المدرب هانز فليك الذي كان أيضا مساعدا لمدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف في مونديال 2014 في البرازيل والذي توج المانشافت بلقبه.

وتتحدث وسائل الإعلام الألمانية كثيرا عن تن هاغ (49 عامًا) المرتبط بعقد مع أياكس أمستردام الهولندي حتى عام 2022، ويعرف المدرب الهولندي بايرن ميونيخ جيدا حيث أشرف على تدريب الفريق الرديف من العام 2013 إلى العام 2015، وألمح المدير الرياضي لأياكس الدولي السابق مارك أوفرمارس مؤخرا إلى إمكانية تسريح تن هاغ في حال التوصل بعرض من ناد كبير، قائلا في تصريح لـ”فوكس سبورت” إنه “يجب أن نكون واقعيين، إذا طلب فريق كبير شخصا مثله، فسندرس العرض”.

