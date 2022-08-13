تن هاغ يحسم مصير رونالدو مع اليونايتد

أكد الهولندي ​إريك تين هاغ​ المدير الفني ل​مانشستر يونايتد​ أن البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ سيستمر في صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وكانت انباء قد اكدت ان رونالدو طلب رسميا الرحيل عن اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الانضمام إلى فريق يضمن له المشاركة في ​دوري ابطال اوروبا​ .

وسئل تين هاغ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اليونايتد و​برينتفورد​ المقررة اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الانكليزي عما إذا كان رونالدو يرغب فعلا في الرحيل فجاء رد المدرب الهولندي أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “هذا افتراضك أنت.. وليس ما يقوله رونالدو لي”.

وأضاف : “أتعامل مع اللاعبين الذين لدينا، ونخطط لهذا الموسم في وجود رونالدو، وعلينا أن نلحقه بالفريق”.

واختتم ان “على رونالدو الوصول إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة حتى يتمكن من القيام بالدور المتوقع منه هذا الموسم .”