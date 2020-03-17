تهافت على شراء السلع في الأسواق

طارق الدعجة

عمان- تشهد اسواق المملكة منذ ساعات الصباح الباكر تهافتا على شراء السلع الغذائية والأساسية، لاسيما بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتعطيل المؤسسات العامة والخاصة، اعتبارا من يوم غد، وفق عاملين.

وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سليمان القضاة، إن الاسواق بدأت تشهد تهافتا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والأساسية.

وبين ان المؤسسة قامت بتزويد جميع فروعها بكميات إضافية من مختلف السلع الأساسية والغذائية لضمان توفرها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة.

وأشارالقضاة إلى قيام المؤسسة أيضا بتجهيز مراكز توزيع في الشمال والجنوب والوسط وتم تزيدها بكميات كبيرة من مختلف السلع بهدف تعزيز الفروع التابعة للمؤسسة أولا بأول.

وأكد القضاة توفر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى مستودعات المؤسسة تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 3 إلى5 أشهر مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على مدار الساعة لضمان توفير السلع للمواطنين.

وقال مدير عام سلسلة فروع مراكز تجارية، الدكتور ليث هلال، إن الاسواق تشهد إقبالا وحركة تجارية نشطة بعد القرارات الحكومية، مشيرا إلى أن المراكز التجارية عززت عملية تزودها بالمواد الغذائية لتلبية الاحتياجات للمواطنين من مختلف السلع.

واكد توفر جميع السلع في السوق المحلية بكميات كبيرة، وعند مستويات أسعار مستقرة، مشيرا إلى وجود منافسة قوية بين المراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها والتي تصب لصالح المواطنين وتشمل سلعا اساسيا ذات جودة عالية.